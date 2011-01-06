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    Расписание матчей 06-01-2011

    декабрь 2010
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    январь 2011
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    февраль 2011
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Испания. Кубок (2010/2011), 1/8 финала, ответный матч
    6 января, четверг
    14:00
    Хетафе
    1:3
    Бетис
    Матч завершен
    6 января, четверг
    18:00
    Мальорка
    3:4
    Альмерия
    Матч завершен
    6 января, четверг
    20:00
    Вильярреал
    4:2
    Валенсия
    Матч завершен
    6 января, четверг
    22:00
    Эспаньол
    1:1
    Атлетико
    Матч завершен
    6 января, четверг
    23:55
    Леванте
    2:0
    Реал
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2010/2011), 18 тур
    6 января, четверг
    14:30
    Ювентус
    1:4
    Парма
    Матч завершен
    6 января, четверг
    17:00
    Дженоа
    0:0
    Лацио
    Матч завершен
    6 января, четверг
    17:00
    Кальяри
    0:1
    Милан
    Матч завершен
    6 января, четверг
    17:00
    Брешиа
    1:2
    Чезена
    Матч завершен
    6 января, четверг
    17:00
    Лечче
    0:1
    Бари
    Матч завершен
    6 января, четверг
    17:00
    Болонья
    1:1
    Фиорентина
    Матч завершен
    6 января, четверг
    17:00
    Палермо
    3:0
    Сампдория
    Матч завершен
    6 января, четверг
    17:00
    Удинезе
    2:0
    Кьево
    Матч завершен
    6 января, четверг
    17:00
    Рома
    4:2
    Катания
    Матч завершен
    6 января, четверг
    22:45
    Интер
    3:1
    Наполи
    Матч завершен
    Товарищеские матчи 2011
    6 января, четверг
    21:30
    Антальяспор
    1:1
    Кельн
    Матч завершен
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