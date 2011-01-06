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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Сампдория
Палермо - Сампдория: обзор матча 06 января 2011
Палермо
06.01.2011, четверг, 17:00
Италия. Серия А, 18 тур
3 : 0
Завершен
Сампдория
37'
Ф. Микколи
50'
Д. Мильяччо
79'
М. Маккароне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Сампдория
Желтая карточка
Ч. Бово
+1
Замена
А. Поли
️️️️
Ф. Тиссоне
ГОЛ! 3:0!
М. Маккароне
Пас отдал
Й. Иличич
Замена
В. Коман
️️️️
Г. Марилунго
Замена
Н. Поцци
️️️️
Д. Маннини
ГОЛ! 2:0!
Д. Мильяччо
Пас отдал
Ф. Бальдзаретти
ГОЛ! 1:0!
Ф. Микколи
Пас отдал
Х. Пасторе
Желтая карточка
М. Кассани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
46
Сальваторе Сиригу
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
30
Дорин Гоян
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
25
Армин Бачинович
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Сампдория
23
Джанлука Курчи
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
8
Стефано Губерти
ЛП
17
Анджело Паломбо
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Палермо
22
Франческо Бенусси
ВР
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
21
Фабио Ливерани
ОП
23
Пайтим Касами
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
14
Массимо Вольта
ЦЗ
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
15
Андреа Поли
ЦП
78
Владимир Коман
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
4-3-1-2
46
Сиригу
42
Бальдзаретти
83
Бово
30
Гоян
6
Кассани
25
Бачинович
23
Ночерино
8
Мильяччо
15
Пасторе
72
Иличич
10
Микколи
4-4-2
23
Курчи
6
Дзаури
17
Луккини
5
Гастальделло
3
Циглер
70
Маннини
17
Паломбо
12
Тиссоне
8
Губерти
19
Марилунго
11
Паццини
12
Тиссоне
15
Поли
15
Поли
12
Тиссоне
19
Марилунго
78
Коман
78
Коман
19
Марилунго
70
Маннини
9
Поцци
9
Поцци
70
Маннини
Остались в запасе
Палермо
Сампдория
22
Франческо Бенусси
ВР
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
21
Фабио Ливерани
ОП
23
Пайтим Касами
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
1
Анжело Да Кошта
ВР
14
Массимо Вольта
ЦЗ
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
Остались в запасе
22
Франческо Бенусси
ВР
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
21
Фабио Ливерани
ОП
23
Пайтим Касами
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
14
Массимо Вольта
ЦЗ
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
Главный тренер
Делио Росси
Статистика матча Палермо - Сампдория
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Ренцо Барбера
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 16:55 (прямая)
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