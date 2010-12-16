Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Расписание матчей 16-12-2010

    ноябрь 2010
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    декабрь 2010
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    январь 2011
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Лига Европы (2010/2011), 6 тур, группа A
    16 декабря, четверг
    21:00
    Зальцбург
    0:1
    Лех
    Матч завершен
    16 декабря, четверг
    21:00
    Ювентус
    1:1
    Манчестер Сити
    Матч завершен
    Лига Европы (2010/2011), 6 тур, группа B
    16 декабря, четверг
    21:00
    Арис
    2:0
    Русенборг
    Матч завершен
    16 декабря, четверг
    21:00
    Байер
    1:1
    Атлетико
    Матч завершен
    Лига Европы (2010/2011), 6 тур, группа C
    16 декабря, четверг
    21:00
    Лилль
    3:0
    Гент
    Матч завершен
    16 декабря, четверг
    21:00
    Левски
    1:0
    Спортинг
    Матч завершен
    Лига Европы (2010/2011), 6 тур, группа G
    16 декабря, четверг
    23:05
    Андерлехт
    2:0
    Хайдук
    Матч завершен
    16 декабря, четверг
    23:05
    АЕК
    0:3
    Зенит
    Матч завершен
    Лига Европы (2010/2011), 6 тур, группа H
    16 декабря, четверг
    23:05
    Штутгарт
    5:1
    Оденсе
    Матч завершен
    16 декабря, четверг
    23:05
    Хетафе
    1:0
    Янг Бойз
    Матч завершен
    Лига Европы (2010/2011), 6 тур, группа I
    16 декабря, четверг
    23:05
    Дебрецен
    2:0
    Сампдория
    Матч завершен
    16 декабря, четверг
    23:05
    ПСВ
    0:0
    Металлист
    Матч завершен
    • Читайте нас: 
    11