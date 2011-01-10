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    Расписание матчей 10-01-2011

    декабрь 2010
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    январь 2011
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    февраль 2011
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Кубок Азии 2011, 1 тур, группа C
    10 января, понедельник
    16:15
    Индия
    0:4
    Австралия
    Матч завершен
    10 января, понедельник
    19:15
    Южная Корея
    2:1
    Бахрейн
    Матч завершен
    Англия. Кубок (2010/2011), 1/32 финала
    10 января, понедельник
    23:00
    Кроули Таун
    2:1
    Дерби Каунти
    Матч завершен
    Испания. Примера (2010/2011), 18 тур
    10 января, понедельник
    23:00
    Эркулес
    4:1
    Атлетико
    Матч завершен
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