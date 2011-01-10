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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эркулес - Атлетико
Эркулес - Атлетико: обзор матча 10 января 2011
Эркулес
10.01.2011, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 18 тур
4 : 1
Завершен
Атлетико
11'
Тоте
23'
Н. Вальдес
32'
О. Томер
44'
Д. Трезеге
89'
Х. Антонио Рейес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эркулес - Атлетико
ГОЛ! 4:1!
Х. Антонио Рейес
Замена
Д. Форлан
️️️️
С. Агуэро
Замена
Ф. Руфете
️️️️
Н. Вальдес
Замена
И. Кристиан
️️️️
Тоте
Замена
Коке
️️️️
Р. Гарсия
Желтая карточка
Ф. Пенья
Замена
С. Агирре
️️️️
О. Томер
Травма
О. Томер
Замена
Ф. Мерида
️️️️
М. Суарес
ГОЛ! 4:0!
Д. Трезеге
Пас отдал
Тоте
ГОЛ! 3:0!
О. Томер
Пас отдал
Ф. Пенья
ГОЛ! 2:0!
Н. Вальдес
Пас отдал
Д. Кортес
ГОЛ! 1:0!
Тоте
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эркулес
1
Хуан Калатайуд
ВР
16
Франциско Пенья
ЛЗ
5
Абрахам Пас-Крус
ЦЗ
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
22
Оливье Томер
ЛВ
21
Абель Агилар
ЦП
33
Матиас Фрицлер
ЦП
16
Нельсон Вальдес
АП
10
Тоте
ПВ
7
Давид Трезеге
ЦФ
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
30
Томаш Уйфалуши
ПЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЛП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
14
Рауль Гарсия
ПП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Эркулес
22
Пит Велтхуйзен
ВР
80
Родри
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
11
Сендоа Агирре
ЦП
7
Франсиско Руфете
ПВ
8
Идальго Кристиан
ПВ
9
Хавьер Портильо
ЦФ
Атлетико
1
Жоэль
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
6
Коке
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
10
Диего Форлан
ЦФ
4-2-3-1
1
Калатайуд
16
Пенья
5
Пас-Крус
3
Памаро
21
Кортес
21
Агилар
33
Фрицлер
22
Томер
16
Вальдес
10
Тоте
7
Трезеге
3-2-3-2
43
Де Хеа
4
Суарес
18
Домингес
2
Годин
30
Уйфалуши
16
Луис
14
Гарсия
12
Ассунсао
19
Рейес
19
Коста
10
Агуэро
22
Томер
11
Агирре
11
Агирре
22
Томер
16
Вальдес
7
Руфете
7
Руфете
16
Вальдес
10
Тоте
8
Кристиан
8
Кристиан
10
Тоте
14
Гарсия
6
Коке
6
Коке
14
Гарсия
4
Суарес
8
Мерида
8
Мерида
4
Суарес
10
Агуэро
10
Форлан
10
Форлан
10
Агуэро
Остались в запасе
Эркулес
Атлетико
17
Кико Фемения
ПЗ
22
Пит Велтхуйзен
ВР
80
Родри
ЦЗ
9
Хавьер Портильо
ЦФ
1
Жоэль
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
17
Кико Фемения
ПЗ
22
Пит Велтхуйзен
ВР
80
Родри
ЦЗ
9
Хавьер Портильо
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Эркулес - Атлетико
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Эркулес
Испания. Кубок, 1 раунд
Эхеа
1 : 0
14.11.2024
Эркулес
Испания. Кубок, 1 раунд
Эхеа
0 : 0
31.10.2024
Эркулес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Эркулес
1 : 2
02.11.2023
Бургос
Испания. Кубок, 1 раунд
Эркулес
2 : 4
13.11.2022
Ла-Нусия
Испания. Кубок, 1/16 финала
Барселона
7 : 0
22.12.2016
Эркулес
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Хосе Рико Перес
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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