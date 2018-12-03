Аленья забил первый гол за «Барселону» в Примере

Накануне состоялся матч 14-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Барселона» и «Вильярреал». Игра завершилась со счетом 2:0.

Полузащитник «Барселоны» Карлес Аленья забил гол в этой встрече. Сделал он это на 87-й минуте, выйдя на замену на 70-й минуте.

Для 20-летнего хавбека это был первый гол в Примере. Ранее он забивал за «Барселону» в декабре 2016 года. Это был матч 1/16 финала Кубка Испании с «Эркулесом». Та игра завершилась со счетом 1:1.