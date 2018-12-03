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    Аленья забил первый гол за «Барселону» в Примере

    Накануне состоялся матч 14-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Барселона» и «Вильярреал». Игра завершилась со счетом 2:0.

    Полузащитник «Барселоны» Карлес Аленья забил гол в этой встрече. Сделал он это на 87-й минуте, выйдя на замену на 70-й минуте.

    Для 20-летнего хавбека это был первый гол в Примере. Ранее он забивал за «Барселону» в декабре 2016 года. Это был матч 1/16 финала Кубка Испании с «Эркулесом». Та игра завершилась со счетом 1:1.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.12.2018 10:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 3 декабря 2018, 11:35

      Это не та-ли Аленья, что из тренеров в Енисее сбежал в «Барселону»?

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