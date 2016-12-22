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Расписание матчей
Испания. Кубок
Барселона - Эркулес
Барселона - Эркулес: обзор матча 22 декабря 2016
Барселона
22.12.2016, четверг, 00:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
7 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Эркулес
37'
Л. Динь
45'
И. Ракитич (П)
50'
Рафинья
55'
А. Туран
73'
П. Алькасер
86'
А. Туран
89'
А. Туран
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Барселона - Эркулес
ГОЛ! 7:0!
А. Туран
89'
ГОЛ! 6:0!
А. Туран
86'
ГОЛ! 5:0!
П. Алькасер
73'
ГОЛ! 4:0!
А. Туран
55'
ГОЛ! 3:0!
Рафинья
50'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
И. Ракитич
45'
Желтая карточка
А. Видаль
42'
ГОЛ! 1:0!
Л. Динь
37'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Барселона - Эркулес
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Эркулес
Испания. Кубок, 1 раунд
Эхеа
1 : 0
14.11.2024
Эркулес
Испания. Кубок, 1 раунд
Эхеа
0 : 0
31.10.2024
Эркулес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Эркулес
1 : 2
02.11.2023
Бургос
Испания. Кубок, 1 раунд
Эркулес
2 : 4
13.11.2022
Ла-Нусия
Испания. Кубок, 1/16 финала
Барселона
7 : 0
22.12.2016
Эркулес
Информация о матче
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