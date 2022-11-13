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Расписание матчей
Испания. Кубок
Эркулес - Ла-Нусия
Эркулес - Ла-Нусия: обзор матча 13 ноября 2022
Эркулес
13.11.2022, воскресенье, 14:00
Испания. Кубок, 1 раунд
2 : 4
Завершен
Ла-Нусия
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Эркулес - Ла-Нусия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эркулес
Испания. Кубок, 1 раунд
Эхеа
1 : 0
14.11.2024
Эркулес
Испания. Кубок, 1 раунд
Эхеа
0 : 0
31.10.2024
Эркулес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Эркулес
1 : 2
02.11.2023
Бургос
Испания. Кубок, 1 раунд
Эркулес
2 : 4
13.11.2022
Ла-Нусия
Испания. Кубок, 1/16 финала
Барселона
7 : 0
22.12.2016
Эркулес
Ла-Нусия
Испания. Кубок, 1/16 финала
Ла-Нусия
0 : 3
03.01.2023
Валенсия
Испания. Кубок, 2 раунд
Ла-Нусия
1 : 0
22.12.2022
Лас-Пальмас
Испания. Кубок, 1 раунд
Эркулес
2 : 4
13.11.2022
Ла-Нусия
Испания. Кубок, 1/32 финала
Ла-Нусия
0 : 1
06.01.2021
Эльче
Испания. Кубок, 1/64 финала
Калаорра
0 : 1
16.12.2020
Ла-Нусия
Информация о матче
Стадион:
Хосе Рико Перес
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Ла-Нусия
Экс-форвард сборной Черногории умер в 43 года
2025.03.19 15:45
Экс-игрок «Алании» рассказал, как его оскорбил Месси
2025.02.28 09:05
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Три матча Кубка Испании перенесли из-за наводнения, под угрозой встреча «Валенсия» – «Реал» в Ла Лиге
2024.10.30 16:29
Аленья забил первый гол за «Барселону» в Примере
2018.12.03 10:51
1
Кубок Испании. «Барселона» сыграла вничью с «Эркулесом»
2016.12.01 01:51
7
Экс-форвард сборной Черногории умер в 43 года
2025.03.19 15:45
Экс-игрок «Алании» рассказал, как его оскорбил Месси
2025.02.28 09:05
2
Три матча Кубка Испании перенесли из-за наводнения, под угрозой встреча «Валенсия» – «Реал» в Ла Лиге
2024.10.30 16:29
Аленья забил первый гол за «Барселону» в Примере
2018.12.03 10:51
1
Кубок Испании. «Барселона» сыграла вничью с «Эркулесом»
2016.12.01 01:51
7
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