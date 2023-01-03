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Расписание матчей
Испания. Кубок
Ла-Нусия - Валенсия
Ла-Нусия - Валенсия: обзор матча 03 января 2023
Ла-Нусия
03.01.2023, вторник, 21:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
0 : 3
Завершен
Валенсия
3'
Д. Клюйверт
31'
И. Мориба
72'
У. Дуро
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ла-Нусия - Валенсия
81'
Замена
️️️️
А. Латорре
77'
Замена
Я. Эррерин
️️️️
Г. Мамардашвили
77'
Замена
Ф. Перес
️️️️
Д. Клюйверт
72'
ГОЛ! 0:3!
У. Дуро
Пас отдал
Д. Клюйверт
70'
Замена
Ю. Муса
️️️️
У. Гильямон
69'
Замена
А. Алмейда
️️️️
И. Мориба
Желтая карточка
J. Martín
60'
31'
ГОЛ! 0:2!
И. Мориба
Пас отдал
Х. Васкес
3'
ГОЛ! 0:1!
Д. Клюйверт
Пас отдал
Д. Озкаджар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ла-Нусия
13
Jaume Valens Cardell
ВР
2
José Romera
ЦЗ
5
Thomas Dasquet
ЦЗ
19
José Manuel Raigal
ЦП
8
Fer Pina
ЦП
33
Marcos Bustillo
ЦП
35
Исмаэль Гутьеррес
ЦП
0
J. Cabezas
ЦФ
6
Adrian Leon Ortega
ЦФ
4
K. Toner
ЦФ
36
Javi Martín
ЦФ
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Антонио Латорре
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
6
Илаш Мориба
ЦП
10
Маркос Андре
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Ла-Нусия
24
Adri Prieto
ВР
12
Lluís Aspar
ЦЗ
29
Victor Savall
ЦЗ
99
Mario Espinosa
ЦП
25
Eneko Delgado Ginés
ЦП
6
Borja Calvo
ЦП
10
Sergio Buenacasa
ЦП
0
J. Garcia
ЦФ
21
Mariano Sanz
ЦФ
Валенсия
1
Яго Эррерин
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
8
Андре Алмейда
ЦП
21
Фран Перес
ПВ
80
Юнус Муса
ПВ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
2-4-4
13
2
5
19
33
35
Гутьеррес
8
0
36
4
6
3-3-1-1-2
25
Мамардашвили
3
Москера
39
Озкаджар
3
Паулиста
21
Васкес
22
Гильямон
3
Латорре
6
Мориба
19
Клюйверт
9
Дуро
10
Андре
25
Мамардашвили
1
Эррерин
1
Эррерин
25
Мамардашвили
6
Мориба
8
Алмейда
8
Алмейда
6
Мориба
19
Клюйверт
21
Перес
21
Перес
19
Клюйверт
22
Гильямон
80
Муса
80
Муса
22
Гильямон
Остались в запасе
Ла-Нусия
Валенсия
24
Adri Prieto
ВР
12
Lluís Aspar
ЦЗ
29
Victor Savall
ЦЗ
99
Mario Espinosa
ЦП
25
Eneko Delgado Ginés
ЦП
6
Borja Calvo
ЦП
10
Sergio Buenacasa
ЦП
0
J. Garcia
ЦФ
21
Mariano Sanz
ЦФ
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
24
Adri Prieto
ВР
12
Lluís Aspar
ЦЗ
29
Victor Savall
ЦЗ
99
Mario Espinosa
ЦП
25
Eneko Delgado Ginés
ЦП
6
Borja Calvo
ЦП
10
Sergio Buenacasa
ЦП
0
J. Garcia
ЦФ
21
Mariano Sanz
ЦФ
Остались в запасе
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Ла-Нусия - Валенсия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ла-Нусия
Испания. Кубок, 1/16 финала
Ла-Нусия
0 : 3
03.01.2023
Валенсия
Испания. Кубок, 2 раунд
Ла-Нусия
1 : 0
22.12.2022
Лас-Пальмас
Испания. Кубок, 1 раунд
Эркулес
2 : 4
13.11.2022
Ла-Нусия
Испания. Кубок, 1/32 финала
Ла-Нусия
0 : 1
06.01.2021
Эльче
Испания. Кубок, 1/64 финала
Калаорра
0 : 1
16.12.2020
Ла-Нусия
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
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