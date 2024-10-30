Три матча Кубка Испании перенесли из-за наводнения, под угрозой встреча «Валенсия» – «Реал» в Ла Лиге

«Валенсия» рассматривает возможность проведения домашней игры с «Реалом» в 12-м туре Примеры, которая запланирована на 2 ноября, в другой день из-за стихийного бедствия на юге и востоке Испании.

По данным As, клуб еще не подавал просьбу о переносе матча Ла Лиге. Сообщается, что «Реал» будет согласен с любым решением в данной ситуации.

Ранее было объявлено о переносе трех матчей Кубка Испании. Встречи «Парла Эскуэла» – «Валенсия» и «Понтеведра» – «Леванте» были запланированы на сегодня, а «Эхеа» – «Эркулес» – на завтра.