Фанаты «Валенсии» – о Винисиусе: «*** обезьяна, педик»

Болельщики «Валенсии» снова оскорбляли вингера «Реала» Винисиуса Жуниора.
- Команды встречались на «Месталье» в прошлую пятницу.
- «Реал» одержал волевую победу со счетом 2:1.
- Винисиус не доиграл матч, получив красную карточку на 79-й минуте.
- Он толкнул вратаря Столе Димитриевски сзади в голову.
Во время игры фанаты «Валенсии» скандировали оскорбительные кричалки в адрес Винисиуса.
Это указано в репортаже, опубликованном клубным телевидением «Реала».
В частности, бразильского вингера называли «*** (чертовым) черным», «*** (чертовой) обезьяной» и «педиком». Также болельщики кричали «тупица, тупица».