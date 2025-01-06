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    Фанаты «Валенсии» – о Винисиусе: «*** обезьяна, педик»

    Болельщики «Валенсии» снова оскорбляли вингера «Реала» Винисиуса Жуниора.

    • Команды встречались на «Месталье» в прошлую пятницу.
    • «Реал» одержал волевую победу со счетом 2:1.
    • Винисиус не доиграл матч, получив красную карточку на 79-й минуте.
    • Он толкнул вратаря Столе Димитриевски сзади в голову.

    Во время игры фанаты «Валенсии» скандировали оскорбительные кричалки в адрес Винисиуса.

    Это указано в репортаже, опубликованном клубным телевидением «Реала».

    В частности, бразильского вингера называли «*** (чертовым) черным», «*** (чертовой) обезьяной» и «педиком». Также болельщики кричали «тупица, тупица».

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    Источник: Relevo

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    Комментарии (4)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    mutabor0992
    1736190109
    А ведь народ(публику)не обманешь!Так что ребята из Валенсии абсолютно ПРАВЫ!!!
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    vek410
    1736190252
    Норм редакторы)) че то там замазализвездочками, а "Эдик" типо норм. даже слово не дает написать сайт
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    ...уефан
    1736190745
    ...ну, примерно так)...
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