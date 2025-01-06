Фанаты «Валенсии» – о Винисиусе: «*** обезьяна, педик»

Болельщики «Валенсии» снова оскорбляли вингера «Реала» Винисиуса Жуниора.

Команды встречались на «Месталье» в прошлую пятницу.

«Реал» одержал волевую победу со счетом 2:1.

Винисиус не доиграл матч, получив красную карточку на 79-й минуте.

Он толкнул вратаря Столе Димитриевски сзади в голову.

Во время игры фанаты «Валенсии» скандировали оскорбительные кричалки в адрес Винисиуса.

Это указано в репортаже, опубликованном клубным телевидением «Реала».

В частности, бразильского вингера называли «*** (чертовым) черным», «*** (чертовой) обезьяной» и «педиком». Также болельщики кричали «тупица, тупица».