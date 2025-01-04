Стал известен срок дисквалификации Винисиуса

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор получит минимальное наказание за красную карточку в перенесенном матче 12-го тура Примеры против «Валенсии» (2:1).

Бразильца удалили на 79-й минуте.

Он толкнул вратаря Столе Димитриевски сзади в голову.

Игроку «Реала» грозила дисквалификация на срок от 2 до 12 матчей.

В итоге Винисиуса за агрессивное поведение отстранят только на две игры, утверждает Marca.

«Реал» готовит апелляцию и будет добиваться аннулирования красной карточки. В мадридском клубе недовольны, что судья удалил их футболиста, а провокационные действия Димитриевски оставил без внимания.