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    Стал известен срок дисквалификации Винисиуса

    Вингер «Реала» Винисиус Жуниор получит минимальное наказание за красную карточку в перенесенном матче 12-го тура Примеры против «Валенсии» (2:1).

    В итоге Винисиуса за агрессивное поведение отстранят только на две игры, утверждает Marca.

    «Реал» готовит апелляцию и будет добиваться аннулирования красной карточки. В мадридском клубе недовольны, что судья удалил их футболиста, а провокационные действия Димитриевски оставил без внимания.

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    Источник: Marca

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    04.01.2025 13:54
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    Комментарии (2)
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    ...уефан
    1735992371
    ...и здесь бабло побеждает добро(...
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    Валерий-Ковальчук-vkontak
    1736061602
    Убрать эту обезю из футбола
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