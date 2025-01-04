Винисиусу грозит 12-матчевая дисквалификация

В Испании сообщили, какое наказание может получить вингер «Реала» Винисиус Жуниор по итогам перенесенного матча 12-го тура Примеры против «Валенсии» (2:1).

Бразильца удалили на 79-й минуте.

Он толкнул вратаря Столе Димитриевски сзади в голову.

Получив красную карточку, Винисиус пытался прорваться к судье.

По информации Relevo, вероятнее всего, игрока «Реала» дисквалифицируют на два матча за агрессивное поведение.

Если же его поступок расценят как нападение, то Винисиус будет вынужден пропустить четыре игры.

Существует риск отстранения на 12 встреч в случае признания того, что нападающий совершил попытку атаковать арбитра. Но это вряд ли докажут, поскольку одноклубники вовремя его оттащили и отправили в подтрибунное помещение.