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    Винисиусу грозит 12-матчевая дисквалификация

    В Испании сообщили, какое наказание может получить вингер «Реала» Винисиус Жуниор по итогам перенесенного матча 12-го тура Примеры против «Валенсии» (2:1).

    • Бразильца удалили на 79-й минуте.
    • Он толкнул вратаря Столе Димитриевски сзади в голову.
    • Получив красную карточку, Винисиус пытался прорваться к судье.

    По информации Relevo, вероятнее всего, игрока «Реала» дисквалифицируют на два матча за агрессивное поведение.

    Если же его поступок расценят как нападение, то Винисиус будет вынужден пропустить четыре игры.

    Существует риск отстранения на 12 встреч в случае признания того, что нападающий совершил попытку атаковать арбитра. Но это вряд ли докажут, поскольку одноклубники вовремя его оттащили и отправили в подтрибунное помещение.

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    Источник: Relevo

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    04.01.2025 09:40
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    Комментарии (2)
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    Cleaner
    1735980347
    Звездная болезнь у Винисиуса прогрессирует. Ух-ух-ух...
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    zigbert
    1736013407
    На два матча отстранить могут но не более того.
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