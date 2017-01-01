Введите ваш ник на сайте
Зарегистрироваться
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Матч-центр
Букмекеры
Материалы
Новости
Тексты
Игры
Конкурс прогнозов
Вход
Россия
РПЛ
Первая лига
Кубок России
Вторая лига. Группа 1
Вторая лига. Группа 2
Вторая лига. Группа 3
Вторая лига. Группа 4
МФЛ
Сборная России
Лига чемпионов
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига Европы
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига конференций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Англия
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок лиги
Кубок Англии
Италия
Серия А
Кубок Италии
Испания
Примера
Кубок Испании
Германия
Бундеслига
Кубок Германии
Франция
Лига 1
Кубок Франции
Евро-2024
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Сборные
Лига наций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Другие
Австрия
Белоруссия
Бельгия
Бразилия
Нидерланды
Греция
Дания
Казахстан
Норвегия
Португалия
США
Турция
Украина
Чехия
Швейцария
Шотландия
Главная
Сендоа Агирре
Главные новости
Реклама
Смотри матчи РПЛ бесплатно с бонусом в 17000 рублей
18:18
Определен лучший игрок недели в Лиге чемпионов
18:00
Конте ответил Ришарлисону, назвавшему этот сезон «дерьмом»
17:54
Стало известно, сколько болельщиков посетят матч «Спартак» – «Факел»
2
17:33
Фото
Хвича – лучший игрок Серии А в феврале. Он обошел Миранчука и еще трех футболистов
Моя команда
Клуб
Сборная
Выберите турнир
Россия. Премьер-лига
Англия. Премьер-лига
Испания. Примера
Италия. Серия А
Германия. Бундеслига
Франция. Лига 1
Россия. Первая лига
Англия. Чемпионшип
Украина. Премьер-Лига
Выберите команду
Ахмат
Динамо
Зенит
Краснодар
Крылья Советов
Локомотив
Оренбург
Пари НН
Ростов
Сочи
Спартак
Торпедо
Урал
Факел
Химки
ЦСКА
Выберите сборную
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Англия
Андорра
Аргентина
Армения
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Буркина-Фасо
Венгрия
Венесуэла
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гибралтар
Греция
Грузия
Дания
Доминика
Египет
Зимбабве
Израиль
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кабо-Верде
Казахстан
Камерун
Канада
Катар
Кипр
Колумбия
Коморские Острова
Коста-Рика
Кот-д'Ивуар
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мавритания
Малави
Малайзия
Мали
Мальта
Марокко
Мексика
Молдавия
Мьянма
Нигерия
Нидерланды
Норвегия
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Северная Македония
Сенегал
Сербия
Словакия
Словения
Судан
США
Сьерра-Леоне
Тунис
Турция
Уганда
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эстония
Эфиопия
Южная Корея
Ямайка
Япония
Все новости
18:24
Оффтоп
Международная федерация фехтования допустила россиян к участию в соревнованиях
18:20
«Сочи» – «Оренбург»: стартовые составы на 19-й тур РПЛ
17:47
Неймар перенес операцию на голеностопе. Он пропустит остаток сезона
17:40
Оффтоп
Руководителя бельгийских фигуристов хотят уволить из-за сотрудничества с Тутберидзе
17:28
Оффтоп
Состояние олимпийского чемпиона Костомарова улучшается: подробности
17:09
Выкуп Миранчука – приоритет «Торино» на лето 2023 года
17:03
Мбаппе не общается в «ПСЖ» с четырьмя футболистами
2
16:57
Акинфеев и Дасаев попали в список лучших вратарей мира за 35 лет
16:49
Сычев объяснил спад в игре Захаряна
1
16:41
Ткаченко рассказал об интересе итальянского клуба к защитникам «Спартака» и «Динамо»
1
16:33
В «Истанбуле» прояснили ситуацию с несостоявшимся переходом Смолова
16:25
Хусаинов назвал единственного российского арбитра, сохранившего независимость
5
16:16
Клопп ответил, удивило ли его решение Фирмино покинуть «Ливерпуль»
16:07
Гендиректор «Химок» прокомментировал слухи о возможном увольнении Гогниева
15:54
В «Урарту» отреагировали на новость о желании купить Захаряна для его перепродажи в «Челси»
15:45
Крымские клубы подали документы для лицензирования в ФНЛ
5
15:38
Определен лучший тренер АПЛ в феврале
15:29
Фото
Искусственный интеллект назвал самый популярный клуб России
24
15:23
«Это вопрос, на который я никогда не отвечу»: Анчелотти – о Мбаппе в «Реале»
15:15
31-летний Башкиров подписал контракт с финским клубом
15:00
Опубликовано предполагаемое свидетельство о рождении Мукоко, подозреваемого в фальсификации возраста
14:52
«Это кажется ошибкой»: Смолов зимой отказал «Истанбулу» из-за уважения к «Динамо»
14:44
Рэшфорд стал лучшим игроком февраля в АПЛ. Он повторил рекорд Салаха
14:36
Сычев высказался о перспективах Кокорина вернуться в сборную России
1
14:28
Канте угрожали прострелить колено в 2017-м: заставили подписать контракт с неофициальным агентом
2
14:23
Семак оценил готовность Клаудиньо и Сантоса сыграть с «Химками»
1
14:18
Бывшая жена Тухеля раскрыла причины увольнения немца из «Челси»
14:10
Ткаченко назвал сильнейшие команды в истории российского футбола
Все новости
3
теста для вас
1
Угадаете клуб по городу?
2
Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
3
Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
Сендоа Агирре
Полузащитник
Имя
Сендоа
Фамилия
Агирре
Команда
Завершил карьеру
Гражданство
Позиция
Полузащитник
Дата рождения
31 декабря 1975 (47 лет)
Рост
176
Вес
72
Статистика
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
Читайте нас:
Архив
О нас
Пользовательское соглашение