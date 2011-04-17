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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Эркулес
Леванте - Эркулес: обзор матча 17 апреля 2011
Леванте
17.04.2011, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 32 тур
2 : 1
Завершен
Эркулес
5'
Р. Суарес
43'
Х.
82'
Д. Трезеге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Эркулес
Желтая карточка
Г. Ларреа
Замена
О. Томер
️️️️
Р. Дренте
ГОЛ! 2:1!
Д. Трезеге
Пас отдал
С. Агирре
Замена
Хиско
️️️️
Х.
Замена
С. Агирре
️️️️
Н. Вальдес
Желтая карточка
Х. Вента
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
К. Стуани
Желтая карточка
Х.
Желтая карточка
К. Пульхац
Замена
Д. Трезеге
️️️️
Х. Портильо
Замена
Х. Надаль
️️️️
Р. Суарес
Желтая карточка
Р. Суарес
Желтая карточка
Р. Дренте
ГОЛ! 2:0!
Х.
Пас отдал
Вальдо
ГОЛ! 1:0!
Р. Суарес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
3
Нано
ЦЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
20
Хуанлу
ЛВ
25
Хавьер Торрес
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
21
Рубен Суарес
АП
23
Вальдо
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Эркулес
1
Хуан Калатайуд
ВР
2
Кристиан Пульхац
ЛЗ
5
Абрахам Пас-Крус
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
3
Хуанра
ПЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
21
Абель Агилар
ЦП
33
Матиас Фрицлер
ЦП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
9
Хавьер Портильо
ЦФ
Леванте
1
Маноло Рейна
ВР
5
Эктор Родас
ЦЗ
7
Хиско Надаль
ЛВ
33
Горка Ларреа
ЦП
28
Хиско
ПВ
9
Рафа Хорда
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Эркулес
16
Франциско Пенья
ЛЗ
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
22
Оливье Томер
ЛВ
11
Сендоа Агирре
ЦП
7
Давид Трезеге
ЦФ
4-2-3-1
78
Мунуа
12
Хуанфран
3
Нано
18
Бальестерос
18
Вента
25
Торрес
10
Иборра
20
Хуанлу
21
Суарес
23
Вальдо
7
Стуани
3-2-3-2
1
Калатайуд
17
Фемения
21
Кортес
5
Пас-Крус
3
Хуанра
2
Пульхац
21
Агилар
33
Фрицлер
87
Дренте
9
Портильо
16
Вальдес
21
Суарес
7
Надаль
7
Надаль
21
Суарес
20
Хуанлу
28
Хиско
28
Хиско
20
Хуанлу
7
Стуани
10
Кайседо
10
Кайседо
7
Стуани
16
Вальдес
11
Агирре
11
Агирре
16
Вальдес
87
Дренте
22
Томер
22
Томер
87
Дренте
9
Портильо
7
Трезеге
7
Трезеге
9
Портильо
Остались в запасе
Леванте
Эркулес
1
Маноло Рейна
ВР
5
Эктор Родас
ЦЗ
33
Горка Ларреа
ЦП
9
Рафа Хорда
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
16
Франциско Пенья
ЛЗ
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
Остались в запасе
1
Маноло Рейна
ВР
5
Эктор Родас
ЦЗ
33
Горка Ларреа
ЦП
9
Рафа Хорда
ЦФ
Остались в запасе
16
Франциско Пенья
ЛЗ
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Леванте - Эркулес
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Эркулес
Испания. Кубок, 1 раунд
Эхеа
1 : 0
14.11.2024
Эркулес
Испания. Кубок, 1 раунд
Эхеа
0 : 0
31.10.2024
Эркулес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Эркулес
1 : 2
02.11.2023
Бургос
Испания. Кубок, 1 раунд
Эркулес
2 : 4
13.11.2022
Ла-Нусия
Испания. Кубок, 1/16 финала
Барселона
7 : 0
22.12.2016
Эркулес
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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