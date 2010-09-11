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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Эркулес
Барселона - Эркулес: обзор матча 11 сентября 2010
Барселона
11.09.2010, суббота, 20:00
Испания. Примера, 2 тур
0 : 2
Завершен
Эркулес
26'
Н. Вальдес
59'
Н. Вальдес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Эркулес
Замена
Тоте
️️️️
Т. Гомеш
Замена
К. Фемения
️️️️
Н. Вальдес
Замена
С. Агирре
️️️️
Р. Дренте
Замена
Д. Алвес
️️️️
Адриано
ГОЛ! 0:2!
Н. Вальдес
Пас отдал
Т. Гомеш
Замена
Педро
️️️️
Б. Кркич
Замена
Хави
️️️️
Х. Маскерано
Желтая карточка
Р. Дренте
Желтая карточка
Д. Трезеге
Желтая карточка
Адриано
ГОЛ! 0:1!
Н. Вальдес
Желтая карточка
Х. Маскерано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
(К)
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
22
Эрик Абидаль
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
3
Адриано
ПЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
14
Хавьер Маскерано
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
7
Давид Вилья
ЛФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Эркулес
1
Хуан Калатайуд
(К)
ВР
16
Франциско Пенья
ЛЗ
5
Абрахам Пас-Крус
ЦЗ
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
87
Ройстон Дренте
ЛВ
8
Тиагу Гомеш
ЦП
33
Матиас Фрицлер
ЦП
21
Абель Агилар
АП
16
Нельсон Вальдес
ПВ
7
Давид Трезеге
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Габриэль Милито
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Джонатан
ЦП
6
Хави
ЦП
9
Педро
ПВ
Эркулес
22
Пит Велтхуйзен
ВР
80
Родри
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
11
Сендоа Агирре
ЦП
10
Тоте
ПВ
7
Франсиско Руфете
ПВ
9
Хавьер Портильо
ЦФ
4-3-1-2
26
Вальдес
17
Максвелл
22
Абидаль
3
Пике
3
Адриано
20
Кейта
14
Маскерано
8
Иньеста
10
Месси
7
Вилья
9
Кркич
4-2-3-1
1
Калатайуд
21
Кортес
5
Пас-Крус
3
Памаро
16
Пенья
8
Гомеш
33
Фрицлер
16
Вальдес
21
Агилар
87
Дренте
7
Трезеге
3
Адриано
10
Алвес
10
Алвес
3
Адриано
14
Маскерано
6
Хави
6
Хави
14
Маскерано
9
Кркич
9
Педро
9
Педро
9
Кркич
87
Дренте
11
Агирре
11
Агирре
87
Дренте
16
Вальдес
17
Фемения
17
Фемения
16
Вальдес
8
Гомеш
10
Тоте
10
Тоте
8
Гомеш
Остались в запасе
Барселона
Эркулес
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Габриэль Милито
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Джонатан
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
22
Пит Велтхуйзен
ВР
80
Родри
ЦЗ
7
Франсиско Руфете
ПВ
9
Хавьер Портильо
ЦФ
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Габриэль Милито
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Джонатан
ЦП
Остались в запасе
22
Пит Велтхуйзен
ВР
80
Родри
ЦЗ
7
Франсиско Руфете
ПВ
9
Хавьер Портильо
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Барселона - Эркулес
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Эркулес
Испания. Кубок, 1 раунд
Эхеа
1 : 0
14.11.2024
Эркулес
Испания. Кубок, 1 раунд
Эхеа
0 : 0
31.10.2024
Эркулес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Эркулес
1 : 2
02.11.2023
Бургос
Испания. Кубок, 1 раунд
Эркулес
2 : 4
13.11.2022
Ла-Нусия
Испания. Кубок, 1/16 финала
Барселона
7 : 0
22.12.2016
Эркулес
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 19:55 (прямая)
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