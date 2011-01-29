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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эркулес - Барселона
Эркулес - Барселона: обзор матча 29 января 2011
Эркулес
29.01.2011, суббота, 22:00
Испания. Примера, 21 тур
0 : 3
Завершен
Барселона
43'
Педро
87'
Л. Месси
89'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эркулес - Барселона
Замена
И. Афеллай
️️️️
А. Иньеста
ГОЛ! 0:3!
Л. Месси
Пас отдал
Д. Алвес
Замена
Нолито
️️️️
Д. Вилья
Замена
С. Кейта
️️️️
Хави
ГОЛ! 0:2!
Л. Месси
Вторая желтая
Ф. Фаринос
Желтая карточка
Д. Алвес
Замена
Х. Портильо
️️️️
Н. Вальдес
Желтая карточка
Ф. Фаринос
Замена
Ф. Фаринос
️️️️
М. Фрицлер
Замена
И. Кристиан
️️️️
К. Фемения
Желтая карточка
Ф. Пенья
+1
ГОЛ! 0:1!
Педро
Пас отдал
А. Иньеста
Желтая карточка
А. Агилар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эркулес
1
Хуан Калатайуд
ВР
16
Франциско Пенья
ЛЗ
80
Родри
ЦЗ
23
Мохамед Сарр
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
21
Абель Агилар
ЦП
33
Матиас Фрицлер
ЦП
16
Нельсон Вальдес
АП
10
Тоте
ПВ
7
Давид Трезеге
ЦФ
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
22
Эрик Абидаль
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
6
Хави
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
9
Педро
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
7
Давид Вилья
ЛФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Эркулес
22
Пит Велтхуйзен
ВР
11
Сендоа Агирре
ЦП
15
Франциско Фаринос
ЦП
8
Тиагу Гомеш
АП
8
Идальго Кристиан
ПВ
7
Франсиско Руфете
ПВ
9
Хавьер Портильо
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
3
Нолито
ЦФ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Калатайуд
17
Фемения
80
Родри
23
Сарр
16
Пенья
21
Кортес
21
Агилар
33
Фрицлер
16
Вальдес
10
Тоте
7
Трезеге
4-3-2-1
26
Вальдес
10
Алвес
22
Абидаль
3
Пике
17
Максвелл
6
Хави
5
Бускетс
8
Иньеста
10
Месси
9
Педро
7
Вилья
33
Фрицлер
15
Фаринос
15
Фаринос
33
Фрицлер
17
Фемения
8
Кристиан
8
Кристиан
17
Фемения
16
Вальдес
9
Портильо
9
Портильо
16
Вальдес
6
Хави
20
Кейта
20
Кейта
6
Хави
7
Вилья
3
Нолито
3
Нолито
7
Вилья
8
Иньеста
17
Афеллай
17
Афеллай
8
Иньеста
Остались в запасе
Эркулес
Барселона
11
Сендоа Агирре
ЦП
22
Пит Велтхуйзен
ВР
8
Тиагу Гомеш
АП
7
Франсиско Руфете
ПВ
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
11
Сендоа Агирре
ЦП
22
Пит Велтхуйзен
ВР
8
Тиагу Гомеш
АП
7
Франсиско Руфете
ПВ
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Эркулес - Барселона
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Эркулес
Испания. Кубок, 1 раунд
Эхеа
1 : 0
14.11.2024
Эркулес
Испания. Кубок, 1 раунд
Эхеа
0 : 0
31.10.2024
Эркулес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Эркулес
1 : 2
02.11.2023
Бургос
Испания. Кубок, 1 раунд
Эркулес
2 : 4
13.11.2022
Ла-Нусия
Испания. Кубок, 1/16 финала
Барселона
7 : 0
22.12.2016
Эркулес
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Хосе Рико Перес
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 21:55 (прямая)
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