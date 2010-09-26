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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эркулес - Севилья
Эркулес - Севилья: обзор матча 26 сентября 2010
Эркулес
26.09.2010, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 5 тур
2 : 0
Завершен
Севилья
21'
Д. Трезеге (П)
38'
Д. Трезеге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эркулес - Севилья
Желтая карточка
А. Агилар
Замена
Ф. Руфете
️️️️
К. Фемения
Замена
С. Агирре
️️️️
Р. Дренте
Замена
Т. Гуаренте
️️️️
Д. Зокора
Замена
Х. Портильо
️️️️
Д. Трезеге
Желтая карточка
М. Дабо
Замена
А. Негредо
️️️️
Л. Акоста
Замена
Д. Перотти
️️️️
А. Альфаро
ГОЛ! 2:0!
Д. Трезеге
Желтая карточка
Д. Трезеге
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Трезеге
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эркулес
1
Хуан Калатайуд
ВР
16
Франциско Пенья
ЛЗ
5
Абрахам Пас-Крус
ЦЗ
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
33
Матиас Фрицлер
ЦП
21
Абель Агилар
ЦП
8
Тиагу Гомеш
АП
7
Давид Трезеге
ЦФ
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
17
Диего Капель
ЛП
5
Ромарик
ЦП
16
Дидье Зокора
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
9
Лаутаро Акоста
АП
9
Луис Фабиано
ЦФ
Главный тренер
Антонио Альварес
Эркулес
22
Пит Велтхуйзен
ВР
80
Родри
ЦЗ
11
Сендоа Агирре
ЦП
10
Тоте
ПВ
7
Франсиско Руфете
ПВ
9
Хавьер Портильо
ЦФ
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Севилья
13
Хави Варас
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
8
Лука Чигарини
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
8
Диего Перотти
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Калатайуд
17
Фемения
5
Пас-Крус
3
Памаро
16
Пенья
21
Кортес
87
Дренте
21
Агилар
33
Фрицлер
8
Гомеш
7
Трезеге
4-3-2-1
25
Палоп
35
Дабо
14
Эскюде
4
Алексис
3
Наварро
5
Ромарик
16
Зокора
17
Капель
20
Альфаро
9
Акоста
9
Фабиано
87
Дренте
11
Агирре
11
Агирре
87
Дренте
17
Фемения
7
Руфете
7
Руфете
17
Фемения
7
Трезеге
9
Портильо
9
Портильо
7
Трезеге
16
Зокора
17
Гуаренте
17
Гуаренте
16
Зокора
20
Альфаро
8
Перотти
8
Перотти
20
Альфаро
9
Акоста
21
Негредо
21
Негредо
9
Акоста
Остались в запасе
Эркулес
Севилья
22
Пит Велтхуйзен
ВР
80
Родри
ЦЗ
10
Тоте
ПВ
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
13
Хави Варас
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
8
Лука Чигарини
ЦП
Главный тренер
Антонио Альварес
Остались в запасе
22
Пит Велтхуйзен
ВР
80
Родри
ЦЗ
10
Тоте
ПВ
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
8
Лука Чигарини
ЦП
Главный тренер
Антонио Альварес
Статистика матча Эркулес - Севилья
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Эркулес
Испания. Кубок, 1 раунд
Эхеа
1 : 0
14.11.2024
Эркулес
Испания. Кубок, 1 раунд
Эхеа
0 : 0
31.10.2024
Эркулес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Эркулес
1 : 2
02.11.2023
Бургос
Испания. Кубок, 1 раунд
Эркулес
2 : 4
13.11.2022
Ла-Нусия
Испания. Кубок, 1/16 финала
Барселона
7 : 0
22.12.2016
Эркулес
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Хосе Рико Перес
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:55 (прямая)
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