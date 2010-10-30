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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эркулес - Реал
Эркулес - Реал: обзор матча 30 октября 2010
Эркулес
30.10.2010, суббота, 22:00
Испания. Примера, 9 тур
1 : 3
Завершен
Реал
3'
Д. Трезеге
52'
А. Ди Мария
82'
К. Роналду
86'
К. Роналду
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эркулес - Реал
ГОЛ! 1:3!
К. Роналду
Пас отдал
К. Бензема
Замена
А. Арбелоа
️️️️
М. Озил
Замена
Р. Альбиоль
️️️️
Г. Игуаин
ГОЛ! 1:2!
К. Роналду
Замена
Х. Портильо
️️️️
Н. Вальдес
Травма
Н. Вальдес
Желтая карточка
Р. Карвалью
Замена
К. Бензема
️️️️
Пепе
Желтая карточка
Марсело
Замена
Ф. Руфете
️️️️
Д. Трезеге
Желтая карточка
Х. Алонсо
ГОЛ! 1:1!
А. Ди Мария
Замена
С. Агирре
️️️️
О. Томер
Травма
О. Томер
ГОЛ! 1:0!
Д. Трезеге
Пас отдал
Д. Кортес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эркулес
1
Хуан Калатайуд
ВР
16
Франциско Пенья
(К)
ЛЗ
80
Родри
ЦЗ
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
22
Оливье Томер
ЛВ
21
Абель Агилар
ЦП
33
Матиас Фрицлер
ЦП
16
Нельсон Вальдес
АП
8
Тиагу Гомеш
ПВ
7
Давид Трезеге
ЦФ
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
28
Сами Хедира
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Эркулес
22
Пит Велтхуйзен
ВР
3
Хуанра
ПЗ
11
Сендоа Агирре
ЦП
8
Идальго Кристиан
ПВ
7
Франсиско Руфете
ПВ
10
Тоте
ПВ
9
Хавьер Портильо
ЦФ
Реал
25
Ежи Дудек
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
9
Махамаду Диарра
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
14
Педро Леон
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
4-2-3-1
1
Калатайуд
16
Пенья
80
Родри
3
Памаро
21
Кортес
21
Агилар
33
Фрицлер
22
Томер
16
Вальдес
8
Гомеш
7
Трезеге
4-2-2-2
12
Касильяс
6
Карвалью
3
Пепе
93
Рамос
12
Марсело
28
Хедира
3
Алонсо
11
Ди Мария
10
Озил
7
Роналду
9
Игуаин
22
Томер
11
Агирре
11
Агирре
22
Томер
7
Трезеге
7
Руфете
7
Руфете
7
Трезеге
16
Вальдес
9
Портильо
9
Портильо
16
Вальдес
9
Игуаин
39
Альбиоль
39
Альбиоль
9
Игуаин
10
Озил
5
Арбелоа
5
Арбелоа
10
Озил
3
Пепе
9
Бензема
9
Бензема
3
Пепе
Остались в запасе
Эркулес
Реал
22
Пит Велтхуйзен
ВР
3
Хуанра
ПЗ
8
Идальго Кристиан
ПВ
10
Тоте
ПВ
25
Ежи Дудек
ВР
23
Эстебан Гранеро
ЦП
9
Махамаду Диарра
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
14
Педро Леон
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
22
Пит Велтхуйзен
ВР
3
Хуанра
ПЗ
8
Идальго Кристиан
ПВ
10
Тоте
ПВ
Остались в запасе
25
Ежи Дудек
ВР
23
Эстебан Гранеро
ЦП
9
Махамаду Диарра
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
14
Педро Леон
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Эркулес - Реал
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Эркулес
Испания. Кубок, 1 раунд
Эхеа
1 : 0
14.11.2024
Эркулес
Испания. Кубок, 1 раунд
Эхеа
0 : 0
31.10.2024
Эркулес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Эркулес
1 : 2
02.11.2023
Бургос
Испания. Кубок, 1 раунд
Эркулес
2 : 4
13.11.2022
Ла-Нусия
Испания. Кубок, 1/16 финала
Барселона
7 : 0
22.12.2016
Эркулес
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Хосе Рико Перес
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 21:55 (прямая)
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