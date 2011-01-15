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Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Эркулес
Спортинг - Эркулес: обзор матча 15 января 2011
Спортинг
15.01.2011, суббота, 20:00
Испания. Примера, 19 тур
2 : 0
Завершен
Эркулес
1'
Д. Баррал
31'
Н. Касес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Эркулес
Желтая карточка
Н. Вальдес
Замена
Г. Хорхе
️️️️
Д. Кастро
Замена
С. Альварес
️️️️
Н. Касес
Замена
И. Кристиан
️️️️
Тоте
Замена
Р. Дренте
️️️️
С. Агирре
Желтая карточка
Н. Памаро
Замена
Г. Перес Айосе
️️️️
М. Де лас Куэвас
Желтая карточка
Д. Кортес
Желтая карточка
Родри
Замена
К. Фемения
️️️️
М. Фрицлер
Желтая карточка
Д. Трезеге
ГОЛ! 2:0!
Н. Касес
Пас отдал
М. Де лас Куэвас
Желтая карточка
Д. Баррал
Желтая карточка
Д. Кастро
ГОЛ! 1:0!
Д. Баррал
Пас отдал
Р. Канелья
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
11
Альберто Лора
ЦЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
9
Себастьян Эгурен
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
10
Начо Касес
ЦП
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Эркулес
1
Хуан Калатайуд
ВР
16
Франциско Пенья
ЛЗ
80
Родри
ЦЗ
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
11
Сендоа Агирре
ЦП
33
Матиас Фрицлер
ЦП
21
Абель Агилар
ЦП
10
Тоте
ПВ
7
Давид Трезеге
ЦФ
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
5
Гарсия Хорхе
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
6
Серхио Альварес
ЦП
10
Начо Ново
ПВ
10
Гастон Сангой
ЦФ
Эркулес
22
Пит Велтхуйзен
ВР
23
Мохамед Сарр
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
8
Идальго Кристиан
ПВ
7
Франсиско Руфете
ПВ
9
Хавьер Портильо
ЦФ
4-4-1-1
25
Куэльяр
15
Канелья
14
Эрнандес
11
Лора
15
Арнолен
9
Эгурен
5
Ривера
10
Касес
10
Де лас Куэвас
17
Кастро
18
Баррал
4-3-1-2
1
Калатайуд
21
Кортес
80
Родри
3
Памаро
16
Пенья
11
Агирре
33
Фрицлер
21
Агилар
10
Тоте
16
Вальдес
7
Трезеге
17
Кастро
5
Хорхе
5
Хорхе
17
Кастро
10
Касес
6
Альварес
6
Альварес
10
Касес
10
Де лас Куэвас
7
Айосе
7
Айосе
10
Де лас Куэвас
33
Фрицлер
17
Фемения
17
Фемения
33
Фрицлер
11
Агирре
87
Дренте
87
Дренте
11
Агирре
10
Тоте
8
Кристиан
8
Кристиан
10
Тоте
Остались в запасе
Спортинг
Эркулес
25
Хуан Пабло
ВР
0
Рафаэль Састре
ПЗ
10
Начо Ново
ПВ
10
Гастон Сангой
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
22
Пит Велтхуйзен
ВР
23
Мохамед Сарр
ЦЗ
7
Франсиско Руфете
ПВ
9
Хавьер Портильо
ЦФ
Остались в запасе
25
Хуан Пабло
ВР
0
Рафаэль Састре
ПЗ
10
Начо Ново
ПВ
10
Гастон Сангой
ЦФ
Остались в запасе
22
Пит Велтхуйзен
ВР
23
Мохамед Сарр
ЦЗ
7
Франсиско Руфете
ПВ
9
Хавьер Портильо
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Статистика матча Спортинг - Эркулес
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Эркулес
Испания. Кубок, 1 раунд
Эхеа
1 : 0
14.11.2024
Эркулес
Испания. Кубок, 1 раунд
Эхеа
0 : 0
31.10.2024
Эркулес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Эркулес
1 : 2
02.11.2023
Бургос
Испания. Кубок, 1 раунд
Эркулес
2 : 4
13.11.2022
Ла-Нусия
Испания. Кубок, 1/16 финала
Барселона
7 : 0
22.12.2016
Эркулес
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Эль Молинон
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