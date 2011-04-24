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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эркулес - Депортиво
Эркулес - Депортиво: обзор матча 24 апреля 2011
Эркулес
24.04.2011, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 33 тур
1 : 0
Завершен
Депортиво
60'
Т. Гомеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эркулес - Депортиво
Желтая карточка
Х. Домингес
Замена
Ф. Руфете
️️️️
К. Фемения
Замена
С. Агирре
️️️️
Ф. Фаринос
Замена
Адриан
️️️️
Р. Перес
Замена
Н. Памаро
️️️️
Х.
ГОЛ! 1:0!
Т. Гомеш
Пас отдал
К. Фемения
Замена
Х. Домингес
️️️️
Хиско
Желтая карточка
К. Морель
Замена
Лауре
️️️️
М. Пабло
Желтая карточка
Х. Родригес
Желтая карточка
Ф. Пенья
Желтая карточка
А. Лопо
Желтая карточка
Р. Дренте
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эркулес
1
Хуан Калатайуд
ВР
16
Франциско Пенья
ЛЗ
5
Абрахам Пас-Крус
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
3
Хуанра
ПЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
21
Абель Агилар
ЦП
15
Франциско Фаринос
ЦП
8
Тиагу Гомеш
АП
7
Давид Трезеге
ЦФ
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
3
Клаудио Морель
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
22
Хуан Родригес
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
9
Хиско
ЦФ
11
Ноуиоуи Лассад
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Эркулес
22
Пит Велтхуйзен
ВР
2
Кристиан Пульхац
ЛЗ
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
11
Сендоа Агирре
ЦП
7
Франсиско Руфете
ПВ
9
Хавьер Портильо
ЦФ
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Депортиво
25
Ману
ВР
15
Лауре
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
14
Пабло Альварес
ПВ
11
Рики
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Калатайуд
17
Фемения
21
Кортес
5
Пас-Крус
16
Пенья
3
Хуанра
87
Дренте
15
Фаринос
21
Агилар
8
Гомеш
7
Трезеге
4-3-1-2
1
Арансубиа
19
Пабло
19
Колотто
22
Лопо
3
Морель
22
Родригес
21
Перес
18
Гуардадо
21
Валерон
11
Лассад
9
Хиско
15
Фаринос
11
Агирре
11
Агирре
15
Фаринос
3
Хуанра
3
Памаро
3
Памаро
3
Хуанра
17
Фемения
7
Руфете
7
Руфете
17
Фемения
19
Пабло
15
Лауре
15
Лауре
19
Пабло
9
Хиско
28
Домингес
28
Домингес
9
Хиско
21
Перес
20
Адриан
20
Адриан
21
Перес
Остались в запасе
Эркулес
Депортиво
22
Пит Велтхуйзен
ВР
2
Кристиан Пульхац
ЛЗ
9
Хавьер Портильо
ЦФ
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
25
Ману
ВР
16
Артилес Айтами
ЦЗ
14
Пабло Альварес
ПВ
11
Рики
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Остались в запасе
22
Пит Велтхуйзен
ВР
2
Кристиан Пульхац
ЛЗ
9
Хавьер Портильо
ЦФ
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Остались в запасе
25
Ману
ВР
16
Артилес Айтами
ЦЗ
14
Пабло Альварес
ПВ
11
Рики
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Статистика матча Эркулес - Депортиво
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Эркулес
Испания. Кубок, 1 раунд
Эхеа
1 : 0
14.11.2024
Эркулес
Испания. Кубок, 1 раунд
Эхеа
0 : 0
31.10.2024
Эркулес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Эркулес
1 : 2
02.11.2023
Бургос
Испания. Кубок, 1 раунд
Эркулес
2 : 4
13.11.2022
Ла-Нусия
Испания. Кубок, 1/16 финала
Барселона
7 : 0
22.12.2016
Эркулес
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэль Рамирес Домингес
(Кордоба)
Стадион:
Хосе Рико Перес
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