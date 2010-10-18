Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эркулес - Вильярреал
Эркулес - Вильярреал: обзор матча 18 октября 2010
Эркулес
18.10.2010, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 7 тур
2 : 2
Завершен
Вильярреал
26'
Н. Вальдес
40'
Д. Трезеге
29'
Х. Капдевила
63'
Б. Валеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эркулес - Вильярреал
Желтая карточка
Х. Капдевила
Замена
Х. Мануэль Катала
️️️️
Д. Росси
Желтая карточка
М. Фрицлер
Красная карточка
М. Мусаккио
Замена
Д. Монтеро
️️️️
Кани
Замена
С. Агирре
️️️️
Т. Гомеш
Вторая желтая
Б. Валеро
Желтая карточка
С. Касорла
ГОЛ! 2:2!
Б. Валеро
Пас отдал
С. Касорла
Желтая карточка
Д. Росси
Замена
Ф. Руфете
️️️️
Тоте
Вторая желтая
Д. Трезеге
Желтая карточка
Д. Трезеге
Замена
Кани
️️️️
М. Сенна
Желтая карточка
Б. Валеро
ГОЛ! 2:1!
Д. Трезеге
ГОЛ! 1:1!
Х. Капдевила
Пас отдал
А. Лопес
ГОЛ! 1:0!
Н. Вальдес
Пас отдал
Р. Дренте
Желтая карточка
Р. Дренте
Желтая карточка
Н. Памаро
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эркулес
1
Хуан Калатайуд
ВР
16
Франциско Пенья
ЛЗ
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
5
Абрахам Пас-Крус
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
33
Матиас Фрицлер
ЦП
8
Тиагу Гомеш
АП
10
Тоте
ПВ
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
7
Давид Трезеге
ЦФ
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
21
Бруно
ЦП
19
Маркос Сенна
ЦП
7
Нилмар
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Эркулес
22
Пит Велтхуйзен
ВР
2
Кристиан Пульхац
ЛЗ
80
Родри
ЦЗ
11
Сендоа Агирре
ЦП
8
Идальго Кристиан
ПВ
7
Франсиско Руфете
ПВ
9
Хавьер Портильо
ЦФ
Вильярреал
1
Хавьер Олива
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
8
Кани
ПП
15
Марко Рубен
ЦФ
17
Жози Алтидор
ЦФ
4-2-2-2
1
Калатайуд
16
Пенья
3
Памаро
5
Пас-Крус
21
Кортес
87
Дренте
33
Фрицлер
8
Гомеш
10
Тоте
7
Трезеге
16
Вальдес
4-4-2
13
Лопес
6
Лопес
37
Мусаккио
2
Гонсало
6
Капдевила
8
Касорла
21
Бруно
19
Сенна
6
Валеро
25
Росси
7
Нилмар
8
Гомеш
11
Агирре
11
Агирре
8
Гомеш
10
Тоте
7
Руфете
7
Руфете
10
Тоте
25
Росси
21
Катала
21
Катала
25
Росси
Кани
10
Монтеро
10
Монтеро
Кани
19
Сенна
8
Кани
8
Кани
19
Сенна
Остались в запасе
Эркулес
Вильярреал
22
Пит Велтхуйзен
ВР
2
Кристиан Пульхац
ЛЗ
80
Родри
ЦЗ
8
Идальго Кристиан
ПВ
9
Хавьер Портильо
ЦФ
1
Хавьер Олива
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
15
Марко Рубен
ЦФ
17
Жози Алтидор
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Остались в запасе
22
Пит Велтхуйзен
ВР
2
Кристиан Пульхац
ЛЗ
80
Родри
ЦЗ
8
Идальго Кристиан
ПВ
9
Хавьер Портильо
ЦФ
Остались в запасе
1
Хавьер Олива
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
15
Марко Рубен
ЦФ
17
Жози Алтидор
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Статистика матча Эркулес - Вильярреал
4
1
2
4
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Эркулес
Испания. Кубок, 1 раунд
Эхеа
1 : 0
14.11.2024
Эркулес
Испания. Кубок, 1 раунд
Эхеа
0 : 0
31.10.2024
Эркулес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Эркулес
1 : 2
02.11.2023
Бургос
Испания. Кубок, 1 раунд
Эркулес
2 : 4
13.11.2022
Ла-Нусия
Испания. Кубок, 1/16 финала
Барселона
7 : 0
22.12.2016
Эркулес
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Хосе Рико Перес
Новости команд
Все
Эркулес
Вильярреал
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Сафонов с юмором отреагировал на 6:0 против «Вильярреала»
4 ноября
Стала известна оценка Сафонова за матч ЛЧ с «Вильярреалом»
4 ноября
2
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым покрошил «Вильярреал» (6:0), «Барселона» – «Астон Виллу» Эмери (3:0)
4 ноября
1
Экс-форвард сборной Черногории умер в 43 года
2025.03.19 15:45
Экс-игрок «Алании» рассказал, как его оскорбил Месси
2025.02.28 09:05
2
Три матча Кубка Испании перенесли из-за наводнения, под угрозой встреча «Валенсия» – «Реал» в Ла Лиге
2024.10.30 16:29
Аленья забил первый гол за «Барселону» в Примере
2018.12.03 10:51
1
Кубок Испании. «Барселона» сыграла вничью с «Эркулесом»
2016.12.01 01:51
7
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Сафонов с юмором отреагировал на 6:0 против «Вильярреала»
4 ноября
Стала известна оценка Сафонова за матч ЛЧ с «Вильярреалом»
4 ноября
2
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым покрошил «Вильярреал» (6:0), «Барселона» – «Астон Виллу» Эмери (3:0)
4 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+