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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Эркулес
Хетафе - Эркулес: обзор матча 03 октября 2010
Хетафе
03.10.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 6 тур
3 : 0
Завершен
Эркулес
21'
Д. Парехо
43'
Ману
82'
Мику
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Эркулес
Красная карточка
А. Агилар
Замена
Х. Анхель Альбин
️️️️
Ману
Желтая карточка
Н. Памаро
ГОЛ! 3:0!
Мику
Пас отдал
П. Риос
Замена
Мику
️️️️
А. Колунга
Замена
С. Агирре
️️️️
Р. Дренте
Желтая карточка
В. Санчес
Желтая карточка
Д. Кортес
Замена
Тоте
️️️️
К. Фемения
Желтая карточка
Мане
Замена
Н. Вальдес
️️️️
Т. Гомеш
Замена
П. Пинтос
️️️️
М. Торрес
ГОЛ! 2:0!
Ману
Пас отдал
Д. Парехо
Желтая карточка
К. Диас
ГОЛ! 1:0!
Д. Парехо
Пас отдал
В. Санчес
Желтая карточка
Д. Парехо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
2
Мане
ЛЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
18
Дерек Боатенг
ЦП
7
Ману
АП
16
Педро Риос
ПВ
27
Адриан Колунга
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Эркулес
1
Хуан Калатайуд
ВР
16
Франциско Пенья
ЛЗ
5
Абрахам Пас-Крус
ЦЗ
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
21
Абель Агилар
ЦП
15
Франциско Фаринос
ЦП
8
Тиагу Гомеш
АП
7
Давид Трезеге
ЦФ
Хетафе
19
Оскар Устари
ВР
87
Пабло Пинтос
ПЗ
5
Педро Москера
ЦП
22
Франциско Каскеро
ЦП
8
Борха
ЦП
20
Мику
ЦФ
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
Эркулес
22
Пит Велтхуйзен
ВР
80
Родри
ЦЗ
11
Сендоа Агирре
ЦП
7
Франсиско Руфете
ПВ
10
Тоте
ПВ
9
Хавьер Портильо
ЦФ
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
4-3-2-1
13
Кодина
2
Мане
6
Диас
23
Торрес
5
Маркано
4
Санчес
10
Парехо
18
Боатенг
7
Ману
16
Риос
27
Колунга
3-2-3-1-1
1
Калатайуд
17
Фемения
5
Пас-Крус
3
Памаро
21
Кортес
16
Пенья
21
Агилар
15
Фаринос
87
Дренте
8
Гомеш
7
Трезеге
23
Торрес
87
Пинтос
87
Пинтос
23
Торрес
27
Колунга
20
Мику
20
Мику
27
Колунга
7
Ману
25
Альбин
25
Альбин
7
Ману
87
Дренте
11
Агирре
11
Агирре
87
Дренте
17
Фемения
10
Тоте
10
Тоте
17
Фемения
8
Гомеш
16
Вальдес
16
Вальдес
8
Гомеш
Остались в запасе
Хетафе
Эркулес
19
Оскар Устари
ВР
5
Педро Москера
ЦП
22
Франциско Каскеро
ЦП
8
Борха
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
22
Пит Велтхуйзен
ВР
80
Родри
ЦЗ
7
Франсиско Руфете
ПВ
9
Хавьер Портильо
ЦФ
Остались в запасе
19
Оскар Устари
ВР
5
Педро Москера
ЦП
22
Франциско Каскеро
ЦП
8
Борха
ЦП
Остались в запасе
22
Пит Велтхуйзен
ВР
80
Родри
ЦЗ
7
Франсиско Руфете
ПВ
9
Хавьер Портильо
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Хетафе - Эркулес
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Эркулес
Испания. Кубок, 1 раунд
Эхеа
1 : 0
14.11.2024
Эркулес
Испания. Кубок, 1 раунд
Эхеа
0 : 0
31.10.2024
Эркулес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Эркулес
1 : 2
02.11.2023
Бургос
Испания. Кубок, 1 раунд
Эркулес
2 : 4
13.11.2022
Ла-Нусия
Испания. Кубок, 1/16 финала
Барселона
7 : 0
22.12.2016
Эркулес
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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