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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сарагоса - Эркулес
Сарагоса - Эркулес: обзор матча 22 сентября 2010
Сарагоса
22.09.2010, среда, 22:00
Испания. Примера, 4 тур
0 : 0
Завершен
Эркулес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарагоса - Эркулес
Желтая карточка
Т. Гомеш
Замена
Н. Браулио
️️️️
А. Лафита
Замена
С. Агирре
️️️️
Р. Дренте
Замена
С. Бутахар
️️️️
Н. Бертоло
Замена
М. Перес
️️️️
Ф. Синама-Понголь
Желтая карточка
А. Эррера
Замена
К. Фемения
️️️️
Ф. Руфете
Желтая карточка
К. Лакрус
Замена
Т. Гомеш
️️️️
Тоте
Желтая карточка
А. Лафита
Желтая карточка
А. Пас-Крус
Желтая карточка
И. Обрадович
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
15
Маттео Контини
ЦЗ
39
Иржи Ярошик
ЦЗ
37
Иван Обрадович
ЦЗ
2
Карлос Диого
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
16
Николас Бертоло
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
14
Габи
ЦП
29
Кевин Лакрус
ЦФ
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
Эркулес
1
Хуан Калатайуд
ВР
16
Франциско Пенья
ЛЗ
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
5
Абрахам Пас-Крус
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
33
Матиас Фрицлер
ЦП
21
Абель Агилар
ЦП
10
Тоте
ПВ
7
Франсиско Руфете
ПВ
7
Давид Трезеге
ЦФ
Сарагоса
12
Антонио Доблас
ВР
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
77
Адам Пинтер
ОП
20
Саид Бутахар
ЦП
7
Эдмилсон
ЦП
18
Марко Перес
ЦФ
85
Нобрега Браулио
ЦФ
Эркулес
22
Пит Велтхуйзен
ВР
23
Мохамед Сарр
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
11
Сендоа Агирре
ЦП
8
Тиагу Гомеш
АП
8
Идальго Кристиан
ПВ
9
Хавьер Портильо
ЦФ
4-4-2
1
Франко
15
Контини
39
Ярошик
37
Обрадович
2
Диого
7
Лафита
21
Эррера
14
Габи
16
Бертоло
54
Синама-Понголь
29
Лакрус
4-3-2-1
1
Калатайуд
21
Кортес
3
Памаро
5
Пас-Крус
16
Пенья
33
Фрицлер
21
Агилар
87
Дренте
7
Руфете
10
Тоте
7
Трезеге
16
Бертоло
20
Бутахар
20
Бутахар
16
Бертоло
54
Синама-Понголь
18
Перес
18
Перес
54
Синама-Понголь
7
Лафита
85
Браулио
85
Браулио
7
Лафита
7
Руфете
17
Фемения
17
Фемения
7
Руфете
87
Дренте
11
Агирре
11
Агирре
87
Дренте
10
Тоте
8
Гомеш
8
Гомеш
10
Тоте
Остались в запасе
Сарагоса
Эркулес
12
Антонио Доблас
ВР
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
77
Адам Пинтер
ОП
7
Эдмилсон
ЦП
22
Пит Велтхуйзен
ВР
23
Мохамед Сарр
ЦЗ
8
Идальго Кристиан
ПВ
9
Хавьер Портильо
ЦФ
Остались в запасе
12
Антонио Доблас
ВР
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
77
Адам Пинтер
ОП
7
Эдмилсон
ЦП
Остались в запасе
22
Пит Велтхуйзен
ВР
23
Мохамед Сарр
ЦЗ
8
Идальго Кристиан
ПВ
9
Хавьер Портильо
ЦФ
Статистика матча Сарагоса - Эркулес
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Эркулес
Испания. Кубок, 1 раунд
Эхеа
1 : 0
14.11.2024
Эркулес
Испания. Кубок, 1 раунд
Эхеа
0 : 0
31.10.2024
Эркулес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Эркулес
1 : 2
02.11.2023
Бургос
Испания. Кубок, 1 раунд
Эркулес
2 : 4
13.11.2022
Ла-Нусия
Испания. Кубок, 1/16 финала
Барселона
7 : 0
22.12.2016
Эркулес
Информация о матче
Стадион:
Ла Ромареда
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