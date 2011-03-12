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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Эркулес
Реал - Эркулес: обзор матча 12 марта 2011
Реал
12.03.2011, суббота, 22:00
Испания. Примера, 28 тур
2 : 0
Завершен
Эркулес
24'
К. Бензема
56'
К. Бензема
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Эркулес
Замена
С. Каналес
️️️️
М. Озил
Желтая карточка
К. Пульхац
Замена
И. Кристиан
️️️️
Х. Портильо
Травма
Ф. Фаринос
Замена
Х. Алонсо
️️️️
Э. Гранеро
Замена
Н. Вальдес
️️️️
Т. Гомеш
Замена
С. Агирре
️️️️
О. Томер
Замена
С. Хедира
️️️️
А. Ди Мария
ГОЛ! 2:0!
К. Бензема
ГОЛ! 1:0!
К. Бензема
Пас отдал
А. Арбелоа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
12
Марсело
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Эркулес
1
Хуан Калатайуд
ВР
2
Кристиан Пульхац
ЛЗ
5
Абрахам Пас-Крус
ЦЗ
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
3
Хуанра
ПЗ
22
Оливье Томер
ЛВ
21
Абель Агилар
ЦП
15
Франциско Фаринос
ЦП
8
Тиагу Гомеш
АП
9
Хавьер Портильо
ЦФ
Реал
1
Антонио Адан
ВР
3
Пепе
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
21
Альваро Мората
ЦФ
Эркулес
22
Пит Велтхуйзен
ВР
23
Мохамед Сарр
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
11
Сендоа Агирре
ЦП
33
Матиас Фрицлер
ЦП
8
Идальго Кристиан
ПВ
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
4-2-2-2
12
Касильяс
12
Марсело
39
Альбиоль
93
Рамос
5
Арбелоа
23
Гранеро
19
Диарра
10
Озил
11
Ди Мария
25
Адебайор
9
Бензема
3-2-2-2-1
1
Калатайуд
17
Фемения
5
Пас-Крус
3
Памаро
3
Хуанра
2
Пульхац
21
Агилар
15
Фаринос
8
Гомеш
22
Томер
9
Портильо
23
Гранеро
3
Алонсо
3
Алонсо
23
Гранеро
11
Ди Мария
28
Хедира
28
Хедира
11
Ди Мария
10
Озил
20
Каналес
20
Каналес
10
Озил
22
Томер
11
Агирре
11
Агирре
22
Томер
9
Портильо
8
Кристиан
8
Кристиан
9
Портильо
8
Гомеш
16
Вальдес
16
Вальдес
8
Гомеш
Остались в запасе
Реал
Эркулес
1
Антонио Адан
ВР
3
Пепе
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
22
Пит Велтхуйзен
ВР
23
Мохамед Сарр
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
33
Матиас Фрицлер
ЦП
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
3
Пепе
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
21
Альваро Мората
ЦФ
Остались в запасе
22
Пит Велтхуйзен
ВР
23
Мохамед Сарр
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
33
Матиас Фрицлер
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Реал - Эркулес
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Эркулес
Испания. Кубок, 1 раунд
Эхеа
1 : 0
14.11.2024
Эркулес
Испания. Кубок, 1 раунд
Эхеа
0 : 0
31.10.2024
Эркулес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Эркулес
1 : 2
02.11.2023
Бургос
Испания. Кубок, 1 раунд
Эркулес
2 : 4
13.11.2022
Ла-Нусия
Испания. Кубок, 1/16 финала
Барселона
7 : 0
22.12.2016
Эркулес
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 21:55 (прямая)
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