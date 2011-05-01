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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Эркулес
Малага - Эркулес: обзор матча 01 мая 2011
Малага
01.05.2011, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 34 тур
3 : 1
Завершен
Эркулес
5'
Ж. Баптиста
73'
Х. Саломон Рондон
76'
Ж. Баптиста
4'
Н. Вальдес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Эркулес
Замена
О. Томер
️️️️
К. Фемения
Замена
Ф. Портильо
️️️️
С. Фернандес
Замена
Х. Портильо
️️️️
Н. Вальдес
Замена
Э. Мареска
️️️️
Дуда
ГОЛ! 3:1!
Ж. Баптиста
Пас отдал
Дуда
ГОЛ! 2:1!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
Элизеу
Желтая карточка
Велигтон
Замена
Ф. Руфете
️️️️
С. Агирре
Желтая карточка
Апоньо
Пенальти не реализован!
Апоньо
Желтая карточка
Х. Калатайуд
Вторая желтая
М. Фрицлер
Желтая карточка
М. Фрицлер
Замена
И. Камачо
️️️️
Ресио
Желтая карточка
С. Агирре
Желтая карточка
А. Агилар
ГОЛ! 1:1!
Ж. Баптиста
Пас отдал
Дуда
ГОЛ! 0:1!
Н. Вальдес
Пас отдал
К. Фемения
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
3
Велигтон
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
36
Ресио
ЦП
32
Апоньо
ЦП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
10
Жулио Баптиста
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Эркулес
1
Хуан Калатайуд
ВР
16
Франциско Пенья
ЛЗ
5
Абрахам Пас-Крус
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
3
Хуанра
ПЗ
11
Сендоа Агирре
ЦП
33
Матиас Фрицлер
ЦП
21
Абель Агилар
ЦП
8
Тиагу Гомеш
АП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Малага
0
Франсеск Арнау
ВР
13
Крис Стадсгаард
ЦЗ
20
Маноло Гаспар
ПЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
Эркулес
13
Унаи Альба
ВР
2
Кристиан Пульхац
ЛЗ
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
22
Оливье Томер
ЛВ
7
Франсиско Руфете
ПВ
9
Хавьер Портильо
ЦФ
4-2-2-2
13
Кабальеро
19
Элизеу
3
Велигтон
2
Демичелис
18
Гамес
36
Ресио
32
Апоньо
17
Дуда
30
Фернандес
23
Рондон
10
Баптиста
3-2-3-1-1
1
Калатайуд
17
Фемения
21
Кортес
5
Пас-Крус
3
Хуанра
16
Пенья
11
Агирре
33
Фрицлер
21
Агилар
8
Гомеш
16
Вальдес
36
Ресио
4
Камачо
4
Камачо
36
Ресио
17
Дуда
16
Мареска
16
Мареска
17
Дуда
30
Фернандес
20
Портильо
20
Портильо
30
Фернандес
17
Фемения
22
Томер
22
Томер
17
Фемения
11
Агирре
7
Руфете
7
Руфете
11
Агирре
16
Вальдес
9
Портильо
9
Портильо
16
Вальдес
Остались в запасе
Малага
Эркулес
0
Франсеск Арнау
ВР
13
Крис Стадсгаард
ЦЗ
20
Маноло Гаспар
ПЗ
13
Унаи Альба
ВР
2
Кристиан Пульхац
ЛЗ
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
Остались в запасе
0
Франсеск Арнау
ВР
13
Крис Стадсгаард
ЦЗ
20
Маноло Гаспар
ПЗ
Остались в запасе
13
Унаи Альба
ВР
2
Кристиан Пульхац
ЛЗ
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
Статистика матча Малага - Эркулес
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Эркулес
Испания. Кубок, 1 раунд
Эхеа
1 : 0
14.11.2024
Эркулес
Испания. Кубок, 1 раунд
Эхеа
0 : 0
31.10.2024
Эркулес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Эркулес
1 : 2
02.11.2023
Бургос
Испания. Кубок, 1 раунд
Эркулес
2 : 4
13.11.2022
Ла-Нусия
Испания. Кубок, 1/16 финала
Барселона
7 : 0
22.12.2016
Эркулес
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Ла Росаледа
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