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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эркулес - Валенсия
Эркулес - Валенсия: обзор матча 19 сентября 2010
Эркулес
19.09.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 3 тур
1 : 2
Завершен
Валенсия
43'
Д. Трезеге (П)
2'
Х. Мата
23'
П. Эрнандес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эркулес - Валенсия
+3
Желтая карточка
Ж. Матье
Желтая карточка
Р. Дренте
Желтая карточка
Хоакин
Замена
М. Фернандеш
️️️️
Т. Коста
Замена
Х. Портильо
️️️️
Н. Вальдес
Травма
Н. Вальдес
Замена
Тоте
️️️️
Т. Гомеш
Замена
А. Домингес
️️️️
Р. Сольдадо
Замена
А. Деальберт
️️️️
Х. Мата
Вторая желтая
Д. Наварро
Замена
К. Фемения
️️️️
М. Фрицлер
Желтая карточка
Т. Коста
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Трезеге
Желтая карточка
Д. Наварро
Желтая карточка
А. Агилар
Желтая карточка
Л. Мигел
ГОЛ! 0:2!
П. Эрнандес
Пас отдал
Х. Мата
2'
ГОЛ! 0:1!
Х. Мата
Пас отдал
П. Эрнандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эркулес
1
Хуан Калатайуд
ВР
16
Франциско Пенья
ЛЗ
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
5
Абрахам Пас-Крус
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
87
Ройстон Дренте
ЛВ
21
Абель Агилар
ЦП
33
Матиас Фрицлер
ЦП
8
Тиагу Гомеш
АП
16
Нельсон Вальдес
ПВ
7
Давид Трезеге
ЦФ
Валенсия
1
Сесар Санчес
ВР
22
Жереми Матье
ЛЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
19
Пабло Эрнандес
ЛВ
5
Мехмет Топал
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
64
Хуан Мата
АП
17
Хоакин
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Эркулес
22
Пит Велтхуйзен
ВР
80
Родри
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
11
Сендоа Агирре
ЦП
7
Франсиско Руфете
ПВ
10
Тоте
ПВ
9
Хавьер Портильо
ЦФ
Валенсия
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
10
Алехандро Домингес
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
6
Давид Альбельда
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
4-2-3-1
1
Калатайуд
16
Пенья
3
Памаро
5
Пас-Крус
21
Кортес
21
Агилар
33
Фрицлер
87
Дренте
8
Гомеш
16
Вальдес
7
Трезеге
4-2-3-1
1
Санчес
23
Мигел
23
Мадуро
4
Наварро
22
Матье
5
Топал
8
Коста
17
Хоакин
64
Мата
19
Эрнандес
9
Сольдадо
33
Фрицлер
17
Фемения
17
Фемения
33
Фрицлер
8
Гомеш
10
Тоте
10
Тоте
8
Гомеш
16
Вальдес
9
Портильо
9
Портильо
16
Вальдес
64
Мата
5
Деальберт
5
Деальберт
64
Мата
9
Сольдадо
10
Домингес
10
Домингес
9
Сольдадо
8
Коста
99
Фернандеш
99
Фернандеш
8
Коста
Остались в запасе
Эркулес
Валенсия
11
Сендоа Агирре
ЦП
22
Пит Велтхуйзен
ВР
80
Родри
ЦЗ
7
Франсиско Руфете
ПВ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
2
Бруно
ПЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
11
Сендоа Агирре
ЦП
22
Пит Велтхуйзен
ВР
80
Родри
ЦЗ
7
Франсиско Руфете
ПВ
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
2
Бруно
ПЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Эркулес - Валенсия
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Эркулес
Испания. Кубок, 1 раунд
Эхеа
1 : 0
14.11.2024
Эркулес
Испания. Кубок, 1 раунд
Эхеа
0 : 0
31.10.2024
Эркулес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Эркулес
1 : 2
02.11.2023
Бургос
Испания. Кубок, 1 раунд
Эркулес
2 : 4
13.11.2022
Ла-Нусия
Испания. Кубок, 1/16 финала
Барселона
7 : 0
22.12.2016
Эркулес
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэль Рамирес Домингес
(Кордоба)
Стадион:
Хосе Рико Перес
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 18:55 (прямая)
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