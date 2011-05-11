Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эркулес - Мальорка
Эркулес - Мальорка: обзор матча 11 мая 2011
Эркулес
11.05.2011, среда, 23:00
Испания. Примера, 36 тур
2 : 2
Завершен
Мальорка
12'
С. Агирре
42'
С. Агирре
76'
В. Касадесус
80'
П. Вебо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эркулес - Мальорка
Желтая карточка
А. Иенага
Замена
Н. Вальдес
️️️️
Т. Гомеш
ГОЛ! 2:2!
П. Вебо
Пас отдал
Айосе
ГОЛ! 2:1!
В. Касадесус
Пас отдал
П. Вебо
Замена
Т. Пина
️️️️
Д. Де Гузман
Замена
А. Иенага
️️️️
Э. Нсуе
Замена
Л. Карлос
️️️️
С. Агирре
Замена
В. Касадесус
️️️️
П. Сендрос
Замена
М. Фрицлер
️️️️
Ф. Фаринос
ГОЛ! 2:0!
С. Агирре
Пас отдал
К. Фемения
Желтая карточка
А. Агилар
Желтая карточка
П. Сендрос
Желтая карточка
Т. Гомеш
ГОЛ! 1:0!
С. Агирре
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эркулес
22
Пит Велтхуйзен
ВР
16
Франциско Пенья
ЛЗ
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
5
Абрахам Пас-Крус
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
11
Сендоа Агирре
ЦП
21
Абель Агилар
ЦП
15
Франциско Фаринос
ЦП
8
Тиагу Гомеш
АП
7
Давид Трезеге
ЦФ
Мальорка
1
Герман Люкс
ВР
21
Айосе
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
22
Пабло Сендрос
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
7
Мишель Перейра
ЦП
3
Жоао Виктор
ЦП
19
Хосе Луис Марти
ЦП
9
Пьер Вебо
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Эркулес
1
Хуан Калатайуд
ВР
3
Хуанра
ПЗ
33
Матиас Фрицлер
ЦП
29
Луис Карлос
ЦФ
9
Хавьер Портильо
ЦФ
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Мальорка
13
Надаль
ВР
3
Кевин
ЛЗ
21
Марти Креспи
ЦЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
14
Акихиро Иенага
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
11
Виктор Касадесус
ЦФ
3-2-3-1-1
22
Велтхуйзен
17
Фемения
3
Памаро
5
Пас-Крус
16
Пенья
21
Кортес
11
Агирре
21
Агилар
15
Фаринос
8
Гомеш
7
Трезеге
4-4-2
1
Люкс
22
Сендрос
4
Рамис
16
Нуньеш
21
Айосе
7
Перейра
3
Виктор
19
Марти
18
Де Гузман
10
Нсуе
9
Вебо
11
Агирре
29
Карлос
29
Карлос
11
Агирре
15
Фаринос
33
Фрицлер
33
Фрицлер
15
Фаринос
8
Гомеш
16
Вальдес
16
Вальдес
8
Гомеш
10
Нсуе
14
Иенага
14
Иенага
10
Нсуе
18
Де Гузман
17
Пина
17
Пина
18
Де Гузман
22
Сендрос
11
Касадесус
11
Касадесус
22
Сендрос
Остались в запасе
Эркулес
Мальорка
1
Хуан Калатайуд
ВР
3
Хуанра
ПЗ
9
Хавьер Портильо
ЦФ
13
Надаль
ВР
3
Кевин
ЛЗ
21
Марти Креспи
ЦЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Остались в запасе
1
Хуан Калатайуд
ВР
3
Хуанра
ПЗ
9
Хавьер Портильо
ЦФ
Остались в запасе
13
Надаль
ВР
3
Кевин
ЛЗ
21
Марти Креспи
ЦЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Статистика матча Эркулес - Мальорка
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эркулес
Испания. Кубок, 1 раунд
Эхеа
1 : 0
14.11.2024
Эркулес
Испания. Кубок, 1 раунд
Эхеа
0 : 0
31.10.2024
Эркулес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Эркулес
1 : 2
02.11.2023
Бургос
Испания. Кубок, 1 раунд
Эркулес
2 : 4
13.11.2022
Ла-Нусия
Испания. Кубок, 1/16 финала
Барселона
7 : 0
22.12.2016
Эркулес
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Информация о матче
Главный судья:
Туриэнсо Альварес
(Баракальдо)
Стадион:
Хосе Рико Перес
Новости команд
Все
Эркулес
Мальорка
«ПСЖ» с Сафоновым крупно проиграл
6 августа
4
Мбаппе вновь стал лучшим бомбардиром Примеры
24 мая
Участник ЛЧ прошлого сезона и бывший клуб Карпина вылетели из Примеры
24 мая
«Мальорка» – «Овьедо»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.93
22 мая
«Леванте» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
Экс-форвард сборной Черногории умер в 43 года
2025.03.19 15:45
Экс-игрок «Алании» рассказал, как его оскорбил Месси
2025.02.28 09:05
2
Три матча Кубка Испании перенесли из-за наводнения, под угрозой встреча «Валенсия» – «Реал» в Ла Лиге
2024.10.30 16:29
Аленья забил первый гол за «Барселону» в Примере
2018.12.03 10:51
1
Кубок Испании. «Барселона» сыграла вничью с «Эркулесом»
2016.12.01 01:51
7
«ПСЖ» с Сафоновым крупно проиграл
6 августа
4
Мбаппе вновь стал лучшим бомбардиром Примеры
24 мая
Участник ЛЧ прошлого сезона и бывший клуб Карпина вылетели из Примеры
24 мая
«Мальорка» – «Овьедо»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.93
22 мая
«Леванте» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+