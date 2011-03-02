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Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Эркулес
Вильярреал - Эркулес: обзор матча 02 марта 2011
Вильярреал
02.03.2011, среда, 22:00
Испания. Примера, 26 тур
1 : 0
Завершен
Эркулес
22'
Д. Росси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Эркулес
Желтая карточка
М. Рубен
Желтая карточка
Тоте
Замена
М. Мусаккио
️️️️
Нилмар
Замена
И. Кристиан
️️️️
М. Фрицлер
Замена
М. Рубен
️️️️
Д. Росси
Замена
О. Томер
️️️️
Х. Портильо
Замена
М. Вакасо
️️️️
Кани
Замена
К. Фемения
️️️️
Т. Гомеш
Желтая карточка
Н. Памаро
Желтая карточка
С. Касорла
ГОЛ! 1:0!
Д. Росси
Пас отдал
Кани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
8
Санти Касорла
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
21
Бруно
ЦП
8
Кани
ПП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
7
Нилмар
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Эркулес
1
Хуан Калатайуд
ВР
5
Абрахам Пас-Крус
ЦЗ
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
3
Хуанра
ПЗ
21
Абель Агилар
ЦП
33
Матиас Фрицлер
ЦП
8
Тиагу Гомеш
АП
10
Тоте
ПВ
7
Давид Трезеге
ЦФ
9
Хавьер Портильо
ЦФ
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
12
Сисиньо
ПЗ
16
Маркос Гульон
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
15
Марко Рубен
ЦФ
Эркулес
22
Пит Велтхуйзен
ВР
23
Мохамед Сарр
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
22
Оливье Томер
ЛВ
11
Сендоа Агирре
ЦП
8
Идальго Кристиан
ПВ
4-4-2
13
Лопес
6
Капдевила
24
Марчена
2
Гонсало
2
Гаспар
8
Касорла
6
Валеро
21
Бруно
8
Кани
7
Нилмар
25
Росси
4-2-2-2
1
Калатайуд
3
Хуанра
5
Пас-Крус
3
Памаро
21
Кортес
21
Агилар
33
Фрицлер
10
Тоте
8
Гомеш
9
Портильо
7
Трезеге
7
Нилмар
37
Мусаккио
37
Мусаккио
7
Нилмар
8
Кани
22
Вакасо
22
Вакасо
8
Кани
25
Росси
15
Рубен
15
Рубен
25
Росси
8
Гомеш
17
Фемения
17
Фемения
8
Гомеш
9
Портильо
22
Томер
22
Томер
9
Портильо
33
Фрицлер
8
Кристиан
8
Кристиан
33
Фрицлер
Остались в запасе
Вильярреал
Эркулес
12
Хуан Карлос
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
12
Сисиньо
ПЗ
16
Маркос Гульон
ЦП
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
11
Сендоа Агирре
ЦП
22
Пит Велтхуйзен
ВР
23
Мохамед Сарр
ЦЗ
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
12
Сисиньо
ПЗ
16
Маркос Гульон
ЦП
Остались в запасе
11
Сендоа Агирре
ЦП
22
Пит Велтхуйзен
ВР
23
Мохамед Сарр
ЦЗ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Статистика матча Вильярреал - Эркулес
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Эркулес
Испания. Кубок, 1 раунд
Эхеа
1 : 0
14.11.2024
Эркулес
Испания. Кубок, 1 раунд
Эхеа
0 : 0
31.10.2024
Эркулес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Эркулес
1 : 2
02.11.2023
Бургос
Испания. Кубок, 1 раунд
Эркулес
2 : 4
13.11.2022
Ла-Нусия
Испания. Кубок, 1/16 финала
Барселона
7 : 0
22.12.2016
Эркулес
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Парадас Ромеро
(Малага)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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