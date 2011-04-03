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Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Эркулес
Реал Сосьедад - Эркулес: обзор матча 03 апреля 2011
Реал Сосьедад
03.04.2011, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 30 тур
1 : 3
Завершен
Эркулес
90+3'
Д. Ифран
70'
Х. Портильо
84'
Р. Дренте
89'
Р. Дренте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Эркулес
ГОЛ! 1:3!
Д. Ифран
+3
ГОЛ! 0:3!
Р. Дренте
Замена
И. Кристиан
️️️️
Х. Портильо
ГОЛ! 0:2!
Р. Дренте
Желтая карточка
Х. Калатайуд
Желтая карточка
Д. Ифран
Замена
Ф. Руфете
️️️️
К. Фемения
Замена
Д. Сарпонг
️️️️
А. Гризманн
Замена
Д. Ифран
️️️️
Д. Ривас
ГОЛ! 0:1!
Х. Портильо
Пас отдал
К. Фемения
Замена
С. Агирре
️️️️
Ф. Фаринос
Желтая карточка
Ф. Фаринос
Желтая карточка
Х.
Замена
М. Лабака
️️️️
А. де ла Белья
Желтая карточка
Р. Тамудо
20'
13'
Желтая карточка
А. Агилар
11'
Желтая карточка
К. Фемения
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
11
Микел Аранбуру
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
19
Диего Ривас
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
23
Рауль Тамудо
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Эркулес
1
Хуан Калатайуд
ВР
16
Франциско Пенья
ЛЗ
5
Абрахам Пас-Крус
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
3
Хуанра
ПЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
15
Франциско Фаринос
ЦП
21
Абель Агилар
ЦП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
9
Хавьер Портильо
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
11
Пако Сутил
ЛВ
6
Горка Элустондо
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
8
Джеффри Сарпонг
ЦФ
21
Диего Ифран
ЦФ
Эркулес
22
Пит Велтхуйзен
ВР
2
Кристиан Пульхац
ЛЗ
23
Мохамед Сарр
ЦЗ
22
Оливье Томер
ЛВ
11
Сендоа Агирре
ЦП
8
Идальго Кристиан
ПВ
7
Франсиско Руфете
ПВ
4-4-2
1
Браво
3
де ла Белья
3
Гонсалес
19
Мартинес
15
Ансотеги
11
Аранбуру
17
Зурутуса
19
Ривас
10
Прието
23
Тамудо
7
Гризманн
3-2-3-2
1
Калатайуд
17
Фемения
21
Кортес
5
Пас-Крус
3
Хуанра
16
Пенья
15
Фаринос
21
Агилар
87
Дренте
9
Портильо
16
Вальдес
7
Гризманн
8
Сарпонг
8
Сарпонг
7
Гризманн
3
де ла Белья
4
Лабака
4
Лабака
3
де ла Белья
19
Ривас
21
Ифран
21
Ифран
19
Ривас
15
Фаринос
11
Агирре
11
Агирре
15
Фаринос
9
Портильо
8
Кристиан
8
Кристиан
9
Портильо
17
Фемения
7
Руфете
7
Руфете
17
Фемения
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Эркулес
13
Эно Зубикараи
ВР
6
Горка Элустондо
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
11
Пако Сутил
ЛВ
Главный тренер
Мартин Ласарте
22
Пит Велтхуйзен
ВР
2
Кристиан Пульхац
ЛЗ
23
Мохамед Сарр
ЦЗ
22
Оливье Томер
ЛВ
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
6
Горка Элустондо
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
11
Пако Сутил
ЛВ
Остались в запасе
22
Пит Велтхуйзен
ВР
2
Кристиан Пульхац
ЛЗ
23
Мохамед Сарр
ЦЗ
22
Оливье Томер
ЛВ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Статистика матча Реал Сосьедад - Эркулес
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Эркулес
Испания. Кубок, 1 раунд
Эхеа
1 : 0
14.11.2024
Эркулес
Испания. Кубок, 1 раунд
Эхеа
0 : 0
31.10.2024
Эркулес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Эркулес
1 : 2
02.11.2023
Бургос
Испания. Кубок, 1 раунд
Эркулес
2 : 4
13.11.2022
Ла-Нусия
Испания. Кубок, 1/16 финала
Барселона
7 : 0
22.12.2016
Эркулес
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
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