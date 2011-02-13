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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эркулес - Сарагоса
Эркулес - Сарагоса: обзор матча 13 февраля 2011
Эркулес
13.02.2011, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 23 тур
2 : 1
Завершен
Сарагоса
80'
Ф. Фаринос
89'
Д. Трезеге
4'
Н. Браулио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эркулес - Сарагоса
ГОЛ! 2:1!
Д. Трезеге
Пас отдал
Ф. Фаринос
Желтая карточка
Г. Н'Дав
ГОЛ! 1:1!
Ф. Фаринос
Замена
Г. Н'Дав
️️️️
С. Бутахар
Замена
А. Агилар
️️️️
Т. Гомеш
Замена
И. Кристиан
️️️️
О. Томер
Замена
Ф. Синама-Понголь
️️️️
Н. Браулио
Замена
Х. Портильо
️️️️
К. Фемения
Желтая карточка
Л. Понцио
Замена
Н. Бертоло
️️️️
А. Лафита
Желтая карточка
А. Эррера
Желтая карточка
Д. Кортес
+1
Желтая карточка
М. Контини
ГОЛ! 0:1!
Н. Браулио
Пас отдал
С. Бутахар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эркулес
1
Хуан Калатайуд
ВР
2
Кристиан Пульхац
ЛЗ
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
80
Родри
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
22
Оливье Томер
ЛВ
15
Франциско Фаринос
ЦП
8
Тиагу Гомеш
АП
10
Тоте
ПВ
7
Давид Трезеге
ЦФ
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
37
Иван Обрадович
ЦЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
39
Иржи Ярошик
ЦЗ
2
Карлос Диого
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
20
Саид Бутахар
ЦП
14
Габи
ЦП
23
Леонардо Понцио
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
85
Нобрега Браулио
ЦФ
Эркулес
22
Пит Велтхуйзен
ВР
3
Хуанра
ПЗ
11
Сендоа Агирре
ЦП
21
Абель Агилар
ЦП
8
Идальго Кристиан
ПВ
7
Франсиско Руфете
ПВ
9
Хавьер Портильо
ЦФ
Сарагоса
12
Антонио Доблас
ВР
8
Гиран Н'Дав
ЦЗ
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
16
Николас Бертоло
ЦП
7
Хорхе Лопес
ПВ
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Калатайуд
17
Фемения
3
Памаро
80
Родри
2
Пульхац
21
Кортес
15
Фаринос
22
Томер
8
Гомеш
10
Тоте
7
Трезеге
4-5-1
1
Франко
2
Диого
15
Контини
39
Ярошик
37
Обрадович
20
Бутахар
14
Габи
23
Понцио
21
Эррера
7
Лафита
85
Браулио
8
Гомеш
21
Агилар
21
Агилар
8
Гомеш
22
Томер
8
Кристиан
8
Кристиан
22
Томер
17
Фемения
9
Портильо
9
Портильо
17
Фемения
20
Бутахар
8
Н'Дав
8
Н'Дав
20
Бутахар
7
Лафита
16
Бертоло
16
Бертоло
7
Лафита
85
Браулио
54
Синама-Понголь
54
Синама-Понголь
85
Браулио
Остались в запасе
Эркулес
Сарагоса
11
Сендоа Агирре
ЦП
22
Пит Велтхуйзен
ВР
3
Хуанра
ПЗ
7
Франсиско Руфете
ПВ
12
Антонио Доблас
ВР
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
7
Хорхе Лопес
ПВ
Остались в запасе
11
Сендоа Агирре
ЦП
22
Пит Велтхуйзен
ВР
3
Хуанра
ПЗ
7
Франсиско Руфете
ПВ
Остались в запасе
12
Антонио Доблас
ВР
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
7
Хорхе Лопес
ПВ
Статистика матча Эркулес - Сарагоса
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Эркулес
Испания. Кубок, 1 раунд
Эхеа
1 : 0
14.11.2024
Эркулес
Испания. Кубок, 1 раунд
Эхеа
0 : 0
31.10.2024
Эркулес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Эркулес
1 : 2
02.11.2023
Бургос
Испания. Кубок, 1 раунд
Эркулес
2 : 4
13.11.2022
Ла-Нусия
Испания. Кубок, 1/16 финала
Барселона
7 : 0
22.12.2016
Эркулес
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Хосе Рико Перес
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