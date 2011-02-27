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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эркулес - Хетафе
Эркулес - Хетафе: обзор матча 27 февраля 2011
Эркулес
27.02.2011, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 25 тур
0 : 0
Завершен
Хетафе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эркулес - Хетафе
Желтая карточка
Н. Памаро
Вторая желтая
К. Пульхац
Замена
Х. Арисменди
️️️️
Х. Гавилан
Желтая карточка
К. Пульхац
Замена
М. Фрицлер
️️️️
Ф. Фаринос
Замена
Д. Парехо
️️️️
А. Колунга
Замена
К. Фемения
️️️️
Тоте
Замена
И. Кристиан
️️️️
О. Томер
Желтая карточка
Мане
Замена
Ману
️️️️
П. Риос
Желтая карточка
К. Диас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эркулес
1
Хуан Калатайуд
ВР
2
Кристиан Пульхац
ЛЗ
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
5
Абрахам Пас-Крус
ЦЗ
3
Хуанра
ПЗ
22
Оливье Томер
ЛВ
15
Франциско Фаринос
ЦП
8
Тиагу Гомеш
АП
10
Тоте
ПВ
7
Давид Трезеге
ЦФ
9
Хавьер Портильо
ЦФ
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
2
Мане
ЛЗ
3
Рафа
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
4
Виктор Санчес
ЦП
22
Франциско Каскеро
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
20
Мику
ЦФ
27
Адриан Колунга
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Эркулес
22
Пит Велтхуйзен
ВР
23
Мохамед Сарр
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
11
Сендоа Агирре
ЦП
33
Матиас Фрицлер
ЦП
8
Идальго Кристиан
ПВ
Хетафе
31
Гонсало
ВР
78
Ибрахим Каш
ПЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
7
Ману
АП
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
4-1-3-2
1
Калатайуд
2
Пульхац
3
Памаро
5
Пас-Крус
3
Хуанра
15
Фаринос
22
Томер
8
Гомеш
10
Тоте
9
Портильо
7
Трезеге
4-3-1-2
13
Кодина
3
Рафа
6
Диас
23
Торрес
2
Мане
4
Санчес
22
Каскеро
14
Гавилан
16
Риос
27
Колунга
20
Мику
10
Тоте
17
Фемения
17
Фемения
10
Тоте
15
Фаринос
33
Фрицлер
33
Фрицлер
15
Фаринос
22
Томер
8
Кристиан
8
Кристиан
22
Томер
27
Колунга
10
Парехо
10
Парехо
27
Колунга
16
Риос
7
Ману
7
Ману
16
Риос
14
Гавилан
14
Арисменди
14
Арисменди
14
Гавилан
Остались в запасе
Эркулес
Хетафе
11
Сендоа Агирре
ЦП
22
Пит Велтхуйзен
ВР
23
Мохамед Сарр
ЦЗ
31
Гонсало
ВР
78
Ибрахим Каш
ПЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
11
Сендоа Агирре
ЦП
22
Пит Велтхуйзен
ВР
23
Мохамед Сарр
ЦЗ
Остались в запасе
31
Гонсало
ВР
78
Ибрахим Каш
ПЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Эркулес - Хетафе
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эркулес
Испания. Кубок, 1 раунд
Эхеа
1 : 0
14.11.2024
Эркулес
Испания. Кубок, 1 раунд
Эхеа
0 : 0
31.10.2024
Эркулес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Эркулес
1 : 2
02.11.2023
Бургос
Испания. Кубок, 1 раунд
Эркулес
2 : 4
13.11.2022
Ла-Нусия
Испания. Кубок, 1/16 финала
Барселона
7 : 0
22.12.2016
Эркулес
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Хосе Рико Перес
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