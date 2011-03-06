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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эркулес - Альмерия
Эркулес - Альмерия: обзор матча 06 марта 2011
Эркулес
06.03.2011, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 27 тур
1 : 2
Завершен
Альмерия
51'
А. Пас-Крус
70'
С. Фегули
73'
М. М'Бами
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эркулес - Альмерия
Желтая карточка
А. Луна
Желтая карточка
И. Кристиан
Желтая карточка
Хуанито
Замена
Хуанито
️️️️
Л. Ульоа
Замена
Х. Портильо
️️️️
К. Пульхац
Замена
Х. Гоитом
️️️️
А. Крусат
Замена
К. Фемения
️️️️
Тоте
ГОЛ! 1:2!
М. М'Бами
Пас отдал
Х. Гоитом
ГОЛ! 1:1!
С. Фегули
Пас отдал
А. Крусат
Желтая карточка
М. М'Бами
Замена
С. Агирре
️️️️
О. Томер
Желтая карточка
Э. Бернандельо
Желтая карточка
О. Томер
Замена
С. Фегули
️️️️
Ф. Варгас
ГОЛ! 1:0!
А. Пас-Крус
Пас отдал
Ф. Фаринос
Желтая карточка
К. Пульхац
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эркулес
1
Хуан Калатайуд
ВР
2
Кристиан Пульхац
ЛЗ
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
5
Абрахам Пас-Крус
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
22
Оливье Томер
ЛВ
15
Франциско Фаринос
ЦП
21
Абель Агилар
ЦП
8
Идальго Кристиан
ПВ
10
Тоте
ПВ
7
Давид Трезеге
ЦФ
Альмерия
25
Диего Алвес
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
31
Карлос Гарсиа
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
21
Фабиан Варгас
ЦП
23
Эрнан Бернандельо
ЦП
19
Модесте М'Бами
ЦП
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
5
Калу Уче
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Эркулес
22
Пит Велтхуйзен
ВР
23
Мохамед Сарр
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
3
Хуанра
ПЗ
11
Сендоа Агирре
ЦП
33
Матиас Фрицлер
ЦП
9
Хавьер Портильо
ЦФ
Альмерия
1
Эстебан
ВР
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
24
Хуанито
ЦП
15
Корона
АП
10
Хосе Ортис
ПВ
36
Хенок Гоитом
ЦФ
4-2-3-1
1
Калатайуд
2
Пульхац
3
Памаро
5
Пас-Крус
21
Кортес
15
Фаринос
21
Агилар
22
Томер
8
Кристиан
10
Тоте
7
Трезеге
4-4-2
25
Алвес
31
Гарсиа
30
Силва Марсело
88
Мичел
13
Луна
21
Варгас
23
Бернандельо
19
М'Бами
7
Крусат
5
Уче
11
Ульоа
22
Томер
11
Агирре
11
Агирре
22
Томер
10
Тоте
17
Фемения
17
Фемения
10
Тоте
2
Пульхац
9
Портильо
9
Портильо
2
Пульхац
21
Варгас
8
Фегули
8
Фегули
21
Варгас
11
Ульоа
24
Хуанито
24
Хуанито
11
Ульоа
7
Крусат
36
Гоитом
36
Гоитом
7
Крусат
Остались в запасе
Эркулес
Альмерия
22
Пит Велтхуйзен
ВР
23
Мохамед Сарр
ЦЗ
3
Хуанра
ПЗ
33
Матиас Фрицлер
ЦП
1
Эстебан
ВР
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
15
Корона
АП
10
Хосе Ортис
ПВ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
22
Пит Велтхуйзен
ВР
23
Мохамед Сарр
ЦЗ
3
Хуанра
ПЗ
33
Матиас Фрицлер
ЦП
Остались в запасе
1
Эстебан
ВР
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
15
Корона
АП
10
Хосе Ортис
ПВ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Эркулес - Альмерия
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Эркулес
Испания. Кубок, 1 раунд
Эхеа
1 : 0
14.11.2024
Эркулес
Испания. Кубок, 1 раунд
Эхеа
0 : 0
31.10.2024
Эркулес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Эркулес
1 : 2
02.11.2023
Бургос
Испания. Кубок, 1 раунд
Эркулес
2 : 4
13.11.2022
Ла-Нусия
Испания. Кубок, 1/16 финала
Барселона
7 : 0
22.12.2016
Эркулес
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
- : -
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
3 : 0
11.10.2026
Леганес
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Рубинос Перес
(Мадрид)
Стадион:
Хосе Рико Перес
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