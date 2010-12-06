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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Эркулес
Депортиво - Эркулес: обзор матча 06 декабря 2010
Депортиво
06.12.2010, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 14 тур
1 : 0
Завершен
Эркулес
73'
Н. Лассад
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Эркулес
Желтая карточка
М. Пабло
Желтая карточка
А. Пас-Крус
Замена
П. Альварес
️️️️
Д. Урретавискайя
Замена
Х. Портильо
️️️️
Н. Вальдес
Замена
Х. Домингес
️️️️
А. Томас
ГОЛ! 1:0!
Н. Лассад
Пас отдал
Д. Колотто
Замена
Н. Лассад
️️️️
Адриан
Замена
К. Фемения
️️️️
Р. Дренте
Желтая карточка
Р. Дренте
Замена
Т. Гомеш
️️️️
М. Фрицлер
Желтая карточка
М. Фрицлер
Желтая карточка
А. Лопо
10'
Желтая карточка
Ф. Пенья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
22
Диего Сеоане
ЛЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
4
Джонатан Урретавискайя
ЛВ
20
Антонио Томас
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
12
Сауль
ПВ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Эркулес
1
Хуан Калатайуд
ВР
16
Франциско Пенья
ЛЗ
5
Абрахам Пас-Крус
ЦЗ
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
21
Абель Агилар
ЦП
33
Матиас Фрицлер
ЦП
10
Тоте
ПВ
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
7
Давид Трезеге
ЦФ
Депортиво
23
Кнут Риндароу
ЛЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
20
Ив Демарец
АП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
14
Пабло Альварес
ПВ
11
Ноуиоуи Лассад
ЦФ
Эркулес
22
Пит Велтхуйзен
ВР
80
Родри
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
11
Сендоа Агирре
ЦП
8
Тиагу Гомеш
АП
8
Идальго Кристиан
ПВ
9
Хавьер Портильо
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Арансубиа
22
Лопо
16
Айтами
19
Колотто
22
Сеоане
19
Пабло
20
Томас
21
Перес
4
Урретавискайя
12
Сауль
20
Адриан
4-3-1-2
1
Калатайуд
21
Кортес
5
Пас-Крус
3
Памаро
16
Пенья
21
Агилар
33
Фрицлер
87
Дренте
10
Тоте
7
Трезеге
16
Вальдес
20
Томас
28
Домингес
28
Домингес
20
Томас
4
Урретавискайя
14
Альварес
14
Альварес
4
Урретавискайя
20
Адриан
11
Лассад
11
Лассад
20
Адриан
87
Дренте
17
Фемения
17
Фемения
87
Дренте
33
Фрицлер
8
Гомеш
8
Гомеш
33
Фрицлер
16
Вальдес
9
Портильо
9
Портильо
16
Вальдес
Остались в запасе
Депортиво
Эркулес
23
Кнут Риндароу
ЛЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
20
Ив Демарец
АП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
11
Сендоа Агирре
ЦП
22
Пит Велтхуйзен
ВР
80
Родри
ЦЗ
8
Идальго Кристиан
ПВ
Остались в запасе
23
Кнут Риндароу
ЛЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
20
Ив Демарец
АП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
Остались в запасе
11
Сендоа Агирре
ЦП
22
Пит Велтхуйзен
ВР
80
Родри
ЦЗ
8
Идальго Кристиан
ПВ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Статистика матча Депортиво - Эркулес
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Эркулес
Испания. Кубок, 1 раунд
Эхеа
1 : 0
14.11.2024
Эркулес
Испания. Кубок, 1 раунд
Эхеа
0 : 0
31.10.2024
Эркулес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Эркулес
1 : 2
02.11.2023
Бургос
Испания. Кубок, 1 раунд
Эркулес
2 : 4
13.11.2022
Ла-Нусия
Испания. Кубок, 1/16 финала
Барселона
7 : 0
22.12.2016
Эркулес
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Риасор
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