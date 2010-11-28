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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эркулес - Леванте
Эркулес - Леванте: обзор матча 28 ноября 2010
Эркулес
28.11.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 13 тур
3 : 1
Завершен
Леванте
40'
Н. Вальдес
62'
Д. Трезеге
67'
Н. Вальдес
41'
Р. Суарес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эркулес - Леванте
Желтая карточка
Хуанфран
Замена
Х. Портильо
️️️️
Тоте
Замена
Г. Ларреа
️️️️
Х. Надаль
Замена
М. Фрицлер
️️️️
Н. Вальдес
ГОЛ! 3:1!
Н. Вальдес
Пас отдал
Тоте
Желтая карточка
Н. Вальдес
Замена
Р. Хорда
️️️️
К. Стуани
ГОЛ! 2:1!
Д. Трезеге
Желтая карточка
А. Пас-Крус
Желтая карточка
С. Бальестерос
Замена
К. Фемения
️️️️
О. Томер
Желтая карточка
Д. Серра
ГОЛ! 1:1!
Р. Суарес
Пас отдал
Х. Надаль
ГОЛ! 1:0!
Н. Вальдес
Замена
Р. Суарес
️️️️
Ф. Кайседо
Желтая карточка
Ф. Кайседо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эркулес
22
Пит Велтхуйзен
ВР
16
Франциско Пенья
ЛЗ
5
Абрахам Пас-Крус
ЦЗ
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
22
Оливье Томер
ЛВ
21
Абель Агилар
ЦП
8
Тиагу Гомеш
АП
10
Тоте
ПВ
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
7
Давид Трезеге
ЦФ
Леванте
1
Маноло Рейна
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
3
Нано
ЦЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
2
Давид Серра
ПЗ
18
Хави Вента
ПЗ
7
Хиско Надаль
ЛВ
25
Хавьер Торрес
ЦП
14
Мигель Пальярдо
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Эркулес
13
Унаи Альба
ВР
80
Родри
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
11
Сендоа Агирре
ЦП
33
Матиас Фрицлер
ЦП
8
Идальго Кристиан
ПВ
9
Хавьер Портильо
ЦФ
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
22
Мигель Робусте
ЦЗ
33
Горка Ларреа
ЦП
21
Рубен Суарес
АП
9
Рафа Хорда
ЦФ
4-1-3-2
22
Велтхуйзен
16
Пенья
5
Пас-Крус
3
Памаро
21
Кортес
21
Агилар
22
Томер
8
Гомеш
10
Тоте
7
Трезеге
16
Вальдес
3-2-2-1-2
1
Рейна
2
Серра
3
Нано
18
Бальестерос
18
Вента
12
Хуанфран
25
Торрес
14
Пальярдо
7
Надаль
7
Стуани
10
Кайседо
22
Томер
17
Фемения
17
Фемения
22
Томер
16
Вальдес
33
Фрицлер
33
Фрицлер
16
Вальдес
10
Тоте
9
Портильо
9
Портильо
10
Тоте
7
Надаль
33
Ларреа
33
Ларреа
7
Надаль
10
Кайседо
21
Суарес
21
Суарес
10
Кайседо
7
Стуани
9
Хорда
9
Хорда
7
Стуани
Остались в запасе
Эркулес
Леванте
11
Сендоа Агирре
ЦП
13
Унаи Альба
ВР
80
Родри
ЦЗ
8
Идальго Кристиан
ПВ
78
Густаво Мунуа
ВР
22
Мигель Робусте
ЦЗ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
11
Сендоа Агирре
ЦП
13
Унаи Альба
ВР
80
Родри
ЦЗ
8
Идальго Кристиан
ПВ
Остались в запасе
78
Густаво Мунуа
ВР
22
Мигель Робусте
ЦЗ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Эркулес - Леванте
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Эркулес
Испания. Кубок, 1 раунд
Эхеа
1 : 0
14.11.2024
Эркулес
Испания. Кубок, 1 раунд
Эхеа
0 : 0
31.10.2024
Эркулес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Эркулес
1 : 2
02.11.2023
Бургос
Испания. Кубок, 1 раунд
Эркулес
2 : 4
13.11.2022
Ла-Нусия
Испания. Кубок, 1/16 финала
Барселона
7 : 0
22.12.2016
Эркулес
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Хосе Рико Перес
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