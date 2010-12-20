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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Расинг - Эркулес
Расинг - Эркулес: обзор матча 20 декабря 2010
Расинг
20.12.2010, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 16 тур
0 : 0
Завершен
Эркулес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Расинг - Эркулес
Желтая карточка
М. Розенберг
Замена
Ф. Руфете
️️️️
К. Фемения
Замена
П. Диоп
️️️️
М. Ласен
Желтая карточка
М. Сарр
Желтая карточка
Д. Сисма
Замена
Ариэль
️️️️
П. Пинильос
Замена
О. Серрано
️️️️
А. Гонсалес
Замена
Х. Портильо
️️️️
Д. Трезеге
13'
Замена
И. Кристиан
️️️️
Тоте
11'
Желтая карточка
Ф. Пенья
Желтая карточка
П. Пинильос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг
25
Тоньо
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
8
Гонсало Колса
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
16
Кеннеди
ПВ
10
Педро Мунитис
ПВ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Португаль
Эркулес
1
Хуан Калатайуд
ВР
16
Франциско Пенья
ЛЗ
23
Мохамед Сарр
ЦЗ
80
Родри
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
11
Сендоа Агирре
ЦП
33
Матиас Фрицлер
ЦП
21
Абель Агилар
ЦП
10
Тоте
ПВ
7
Давид Трезеге
ЦФ
Расинг
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
15
Франсис Перес
ПЗ
11
Оскар Серрано
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
20
Иван Боладо
ЦФ
24
Ариэль
ЦФ
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
Эркулес
2
Кристиан Пульхац
ЛЗ
3
Хуанра
ПЗ
8
Тиагу Гомеш
АП
8
Идальго Кристиан
ПВ
7
Франсиско Руфете
ПВ
9
Хавьер Портильо
ЦФ
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
4-3-2-1
25
Тоньо
5
Сисма
3
Торрехон
3
Энрике
14
Пинильос
8
Гонсалес
8
Колса
25
Ласен
16
Кеннеди
10
Мунитис
9
Розенберг
3-2-3-1-1
1
Калатайуд
17
Фемения
23
Сарр
80
Родри
21
Кортес
16
Пенья
11
Агирре
33
Фрицлер
21
Агилар
10
Тоте
7
Трезеге
25
Ласен
18
Диоп
18
Диоп
25
Ласен
8
Гонсалес
11
Серрано
11
Серрано
8
Гонсалес
14
Пинильос
24
Ариэль
24
Ариэль
14
Пинильос
10
Тоте
8
Кристиан
8
Кристиан
10
Тоте
17
Фемения
7
Руфете
7
Руфете
17
Фемения
7
Трезеге
9
Портильо
9
Портильо
7
Трезеге
Остались в запасе
Расинг
Эркулес
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
15
Франсис Перес
ПЗ
20
Иван Боладо
ЦФ
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Португаль
2
Кристиан Пульхац
ЛЗ
3
Хуанра
ПЗ
8
Тиагу Гомеш
АП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Остались в запасе
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
15
Франсис Перес
ПЗ
20
Иван Боладо
ЦФ
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
Остались в запасе
2
Кристиан Пульхац
ЛЗ
3
Хуанра
ПЗ
8
Тиагу Гомеш
АП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Португаль
Статистика матча Расинг - Эркулес
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Эркулес
Испания. Кубок, 1 раунд
Эхеа
1 : 0
14.11.2024
Эркулес
Испания. Кубок, 1 раунд
Эхеа
0 : 0
31.10.2024
Эркулес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Эркулес
1 : 2
02.11.2023
Бургос
Испания. Кубок, 1 раунд
Эркулес
2 : 4
13.11.2022
Ла-Нусия
Испания. Кубок, 1/16 финала
Барселона
7 : 0
22.12.2016
Эркулес
Информация о матче
Стадион:
Эль Сардинеро
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