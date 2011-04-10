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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эркулес - Эспаньол
Эркулес - Эспаньол: обзор матча 10 апреля 2011
Эркулес
10.04.2011, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 31 тур
0 : 0
Завершен
Эспаньол
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эркулес - Эспаньол
+3
Замена
А. Васкес
️️️️
Х. Кальехон
Желтая карточка
Исайас
Замена
Р. Фонте
️️️️
Л. Гарсия
Замена
С. Агирре
️️️️
К. Фемения
Желтая карточка
Р. Дренте
Замена
Д. Трезеге
️️️️
Х. Портильо
Замена
Исайас
️️️️
Х. Верду
Желтая карточка
А. Агилар
Желтая карточка
Э. Галан
Желтая карточка
Д. Кортес
Желтая карточка
Р. Родригес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эркулес
1
Хуан Калатайуд
ВР
16
Франциско Пенья
ЛЗ
5
Абрахам Пас-Крус
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
3
Хуанра
ПЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
21
Абель Агилар
ЦП
8
Тиагу Гомеш
АП
9
Хавьер Портильо
ЦФ
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Эспаньол
13
Идрисс Камени
ВР
5
Рауль Родригес
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
14
Эрнесто Галан
ПЗ
21
Хави Лопес
ЦП
25
Хоан Верду
АП
10
Луис Гарсия
ПВ
24
Иван Алонсо
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Эркулес
22
Пит Велтхуйзен
ВР
2
Кристиан Пульхац
ЛЗ
23
Мохамед Сарр
ЦЗ
11
Сендоа Агирре
ЦП
33
Матиас Фрицлер
ЦП
7
Франсиско Руфете
ПВ
7
Давид Трезеге
ЦФ
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
29
Мануэль Молина
ЦЗ
5
Исайас
ЦП
22
Альдо Душер
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
9
Альваро Васкес
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Калатайуд
17
Фемения
21
Кортес
5
Пас-Крус
16
Пенья
3
Хуанра
87
Дренте
21
Агилар
8
Гомеш
16
Вальдес
9
Портильо
4-1-2-3
13
Камени
14
Галан
5
Родригес
5
Амат
2
Чика
21
Лопес
10
Луис Гарсия
25
Верду
7
Кальехон
10
Освальдо
24
Алонсо
17
Фемения
11
Агирре
11
Агирре
17
Фемения
9
Портильо
7
Трезеге
7
Трезеге
9
Портильо
25
Верду
5
Исайас
5
Исайас
25
Верду
10
Луис Гарсия
17
Фонте
17
Фонте
10
Луис Гарсия
7
Кальехон
9
Васкес
9
Васкес
7
Кальехон
Остались в запасе
Эркулес
Эспаньол
22
Пит Велтхуйзен
ВР
2
Кристиан Пульхац
ЛЗ
23
Мохамед Сарр
ЦЗ
33
Матиас Фрицлер
ЦП
7
Франсиско Руфете
ПВ
1
Кристиан Альварес
ВР
29
Мануэль Молина
ЦЗ
22
Альдо Душер
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
22
Пит Велтхуйзен
ВР
2
Кристиан Пульхац
ЛЗ
23
Мохамед Сарр
ЦЗ
33
Матиас Фрицлер
ЦП
7
Франсиско Руфете
ПВ
Остались в запасе
1
Кристиан Альварес
ВР
29
Мануэль Молина
ЦЗ
22
Альдо Душер
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Эркулес - Эспаньол
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Эркулес
Испания. Кубок, 1 раунд
Эхеа
1 : 0
14.11.2024
Эркулес
Испания. Кубок, 1 раунд
Эхеа
0 : 0
31.10.2024
Эркулес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Эркулес
1 : 2
02.11.2023
Бургос
Испания. Кубок, 1 раунд
Эркулес
2 : 4
13.11.2022
Ла-Нусия
Испания. Кубок, 1/16 финала
Барселона
7 : 0
22.12.2016
Эркулес
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Хосе Рико Перес
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