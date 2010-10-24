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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Эркулес
Альмерия - Эркулес: обзор матча 24 октября 2010
Альмерия
24.10.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 8 тур
1 : 1
Завершен
Эркулес
84'
Л. Ульоа
38'
Н. Вальдес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альмерия - Эркулес
Желтая карточка
М. М'Бами
ГОЛ! 1:1!
Л. Ульоа
Замена
️️️️
Э. Бернандельо
Замена
К. Фемения
️️️️
Ф. Руфете
Замена
С. Агирре
️️️️
О. Томер
Желтая карточка
А. Агилар
Замена
Л. Ульоа
️️️️
К. Уче
Замена
Д. Валери
️️️️
Корона
Желтая карточка
Э. Бернандельо
Желтая карточка
Родри
ГОЛ! 0:1!
Н. Вальдес
Пас отдал
Ф. Руфете
Замена
Родри
️️️️
А. Пас-Крус
19'
Желтая карточка
А. Пас-Крус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
25
Диего Алвес
ВР
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
31
Карлос Гарсиа
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
19
Модесте М'Бами
ЦП
23
Эрнан Бернандельо
ЦП
15
Корона
АП
5
Калу Уче
ЦФ
Главный тренер
Хуанма Лильо
Эркулес
1
Хуан Калатайуд
ВР
16
Франциско Пенья
ЛЗ
5
Абрахам Пас-Крус
ЦЗ
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
22
Оливье Томер
ЛВ
21
Абель Агилар
ЦП
8
Тиагу Гомеш
АП
7
Франсиско Руфете
ПВ
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
9
Хавьер Портильо
ЦФ
Альмерия
1
Эстебан
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
27
Микаэль Якобсен
ЦЗ
8
Диего Валери
ЦП
21
Фабиан Варгас
ЦП
10
Хосе Ортис
ПВ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Эркулес
22
Пит Велтхуйзен
ВР
80
Родри
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
11
Сендоа Агирре
ЦП
33
Матиас Фрицлер
ЦП
10
Тоте
ПВ
8
Идальго Кристиан
ПВ
4-3-2-1
25
Алвес
18
Акасиете
31
Гарсиа
88
Мичел
21
Ортис
7
Крусат
23
Бернандельо
19
М'Бами
10
Пьятти
15
Корона
5
Уче
4-1-3-2
1
Калатайуд
21
Кортес
5
Пас-Крус
3
Памаро
16
Пенья
21
Агилар
7
Руфете
8
Гомеш
22
Томер
9
Портильо
16
Вальдес
15
Корона
8
Валери
8
Валери
15
Корона
5
Уче
11
Ульоа
11
Ульоа
5
Уче
22
Томер
11
Агирре
11
Агирре
22
Томер
7
Руфете
17
Фемения
17
Фемения
7
Руфете
5
Пас-Крус
80
Родри
80
Родри
5
Пас-Крус
Остались в запасе
Альмерия
Эркулес
1
Эстебан
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
27
Микаэль Якобсен
ЦЗ
21
Фабиан Варгас
ЦП
10
Хосе Ортис
ПВ
Главный тренер
Хуанма Лильо
22
Пит Велтхуйзен
ВР
33
Матиас Фрицлер
ЦП
10
Тоте
ПВ
8
Идальго Кристиан
ПВ
Остались в запасе
1
Эстебан
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
27
Микаэль Якобсен
ЦЗ
21
Фабиан Варгас
ЦП
10
Хосе Ортис
ПВ
Остались в запасе
22
Пит Велтхуйзен
ВР
33
Матиас Фрицлер
ЦП
10
Тоте
ПВ
8
Идальго Кристиан
ПВ
Главный тренер
Хуанма Лильо
Статистика матча Альмерия - Эркулес
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
- : -
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
3 : 0
11.10.2026
Леганес
Эркулес
Испания. Кубок, 1 раунд
Эхеа
1 : 0
14.11.2024
Эркулес
Испания. Кубок, 1 раунд
Эхеа
0 : 0
31.10.2024
Эркулес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Эркулес
1 : 2
02.11.2023
Бургос
Испания. Кубок, 1 раунд
Эркулес
2 : 4
13.11.2022
Ла-Нусия
Испания. Кубок, 1/16 финала
Барселона
7 : 0
22.12.2016
Эркулес
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Медитерранео
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