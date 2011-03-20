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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эркулес - Осасуна
Эркулес - Осасуна: обзор матча 20 марта 2011
Эркулес
20.03.2011, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 29 тур
0 : 4
Завершен
Осасуна
10'
Х. Камуньяс
36'
М. Нельсон
61'
К. Вадоч
66'
К. Сола
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эркулес - Осасуна
Замена
С. Агирре
️️️️
Н. Вальдес
Желтая карточка
А. Дамиа
Замена
А. Дамиа
️️️️
М. Нельсон
Замена
Х. Кальеха
️️️️
К. Сола
ГОЛ! 0:4!
К. Сола
Пас отдал
Н. Монреаль
Замена
М. Фланьо
️️️️
А. Сехудо
ГОЛ! 0:3!
К. Вадоч
Пас отдал
М. Шоджаеи
Замена
И. Кристиан
️️️️
К. Пульхац
Желтая карточка
К. Фемения
Желтая карточка
Н. Вальдес
ГОЛ! 0:2!
М. Нельсон
Пас отдал
К. Сола
Желтая карточка
Ф. Пуньяль
Желтая карточка
К. Сола
10'
ГОЛ! 0:1!
Х. Камуньяс
Пас отдал
К. Вадоч
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эркулес
1
Хуан Калатайуд
ВР
2
Кристиан Пульхац
ЛЗ
5
Абрахам Пас-Крус
ЦЗ
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
3
Хуанра
ПЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
21
Абель Агилар
ЦП
15
Франциско Фаринос
ЦП
9
Хавьер Портильо
ЦФ
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Осасуна
1
Рикарду
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
23
Серхио
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
8
Лоло
ЦП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
32
Кристиан Вадоч
ЦП
8
Масуд Шоджаеи
АП
16
Альваро Сехудо
ПП
9
Кике Сола
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Эркулес
13
Унаи Альба
ВР
23
Мохамед Сарр
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
11
Сендоа Агирре
ЦП
33
Матиас Фрицлер
ЦП
8
Идальго Кристиан
ПВ
7
Франсиско Руфете
ПВ
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
17
Хосечо
ЦЗ
10
Коро
АП
16
Деян Лекич
ЦФ
3-2-3-2
1
Калатайуд
17
Фемения
5
Пас-Крус
3
Памаро
2
Пульхац
3
Хуанра
87
Дренте
15
Фаринос
21
Агилар
16
Вальдес
9
Портильо
3-5-1-1
1
Рикарду
22
Нельсон
23
Серхио
18
Монреаль
16
Сехудо
8
Лоло
10
Пуньяль
32
Вадоч
17
Камуньяс
8
Шоджаеи
9
Сола
16
Вальдес
11
Агирре
11
Агирре
16
Вальдес
2
Пульхац
8
Кристиан
8
Кристиан
2
Пульхац
9
Сола
11
Кальеха
11
Кальеха
9
Сола
22
Нельсон
2
Дамиа
2
Дамиа
22
Нельсон
16
Сехудо
4
Фланьо
4
Фланьо
16
Сехудо
Остались в запасе
Эркулес
Осасуна
13
Унаи Альба
ВР
23
Мохамед Сарр
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
33
Матиас Фрицлер
ЦП
7
Франсиско Руфете
ПВ
13
Асьер Риесго
ВР
17
Хосечо
ЦЗ
10
Коро
АП
16
Деян Лекич
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Остались в запасе
13
Унаи Альба
ВР
23
Мохамед Сарр
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
33
Матиас Фрицлер
ЦП
7
Франсиско Руфете
ПВ
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
17
Хосечо
ЦЗ
10
Коро
АП
16
Деян Лекич
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Статистика матча Эркулес - Осасуна
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Эркулес
Испания. Кубок, 1 раунд
Эхеа
1 : 0
14.11.2024
Эркулес
Испания. Кубок, 1 раунд
Эхеа
0 : 0
31.10.2024
Эркулес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Эркулес
1 : 2
02.11.2023
Бургос
Испания. Кубок, 1 раунд
Эркулес
2 : 4
13.11.2022
Ла-Нусия
Испания. Кубок, 1/16 финала
Барселона
7 : 0
22.12.2016
Эркулес
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Итурральде Гонсалес
(Бильбао)
Стадион:
Хосе Рико Перес
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