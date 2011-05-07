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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эркулес - Расинг
Эркулес - Расинг: обзор матча 07 мая 2011
Эркулес
07.05.2011, суббота, 20:00
Испания. Примера, 35 тур
2 : 3
Завершен
Расинг
40'
С. Агирре
43'
Т. Гомеш
14'
Д. Дос Сантос
41'
Д. Дос Сантос
45'
Энрике
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эркулес - Расинг
Желтая карточка
А. Агилар
Замена
Х. Луке
️️️️
П. Диоп
Красная карточка
Н. Вальдес
Замена
П. Мунитис
️️️️
А. Гонсалес
Замена
К. Фернандес
️️️️
М. Торрехон
Замена
Д. Трезеге
️️️️
С. Агирре
ГОЛ! 2:3!
Энрике
Пас отдал
А. Гонсалес
ГОЛ! 2:2!
Т. Гомеш
ГОЛ! 1:2!
Д. Дос Сантос
ГОЛ! 1:1!
С. Агирре
Желтая карточка
А. Гонсалес
14'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дос Сантос
Пас отдал
П. Диоп
Замена
Ф. Руфете
️️️️
О. Томер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эркулес
1
Хуан Калатайуд
ВР
16
Франциско Пенья
ЛЗ
5
Абрахам Пас-Крус
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
3
Хуанра
ПЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
22
Оливье Томер
ЛВ
11
Сендоа Агирре
ЦП
21
Абель Агилар
ЦП
8
Тиагу Гомеш
АП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Расинг
25
Тоньо
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
15
Франсис Перес
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
6
Александрос Циолис
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Эркулес
22
Пит Велтхуйзен
ВР
2
Кристиан Пульхац
ЛЗ
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
7
Франсиско Руфете
ПВ
9
Хавьер Портильо
ЦФ
7
Давид Трезеге
ЦФ
Расинг
1
Фабио Колторти
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
17
Мануэль Арана
ПВ
10
Педро Мунитис
ПВ
17
Хулиан Луке
ПВ
24
Ариэль
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Калатайуд
17
Фемения
3
Хуанра
5
Пас-Крус
16
Пенья
21
Кортес
11
Агирре
21
Агилар
22
Томер
8
Гомеш
16
Вальдес
3-3-2-2
25
Тоньо
27
Гонсалес
3
Торрехон
3
Энрике
15
Перес
18
Диоп
5
Сисма
6
Циолис
8
Гонсалес
9
Розенберг
10
Дос Сантос
22
Томер
7
Руфете
7
Руфете
22
Томер
11
Агирре
7
Трезеге
7
Трезеге
11
Агирре
3
Торрехон
18
Фернандес
18
Фернандес
3
Торрехон
8
Гонсалес
10
Мунитис
10
Мунитис
8
Гонсалес
18
Диоп
17
Луке
17
Луке
18
Диоп
Остались в запасе
Эркулес
Расинг
22
Пит Велтхуйзен
ВР
2
Кристиан Пульхац
ЛЗ
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
9
Хавьер Портильо
ЦФ
1
Фабио Колторти
ВР
14
Пабло Пинильос
ПЗ
17
Мануэль Арана
ПВ
24
Ариэль
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
22
Пит Велтхуйзен
ВР
2
Кристиан Пульхац
ЛЗ
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
9
Хавьер Портильо
ЦФ
Остались в запасе
1
Фабио Колторти
ВР
14
Пабло Пинильос
ПЗ
17
Мануэль Арана
ПВ
24
Ариэль
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Эркулес - Расинг
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эркулес
Испания. Кубок, 1 раунд
Эхеа
1 : 0
14.11.2024
Эркулес
Испания. Кубок, 1 раунд
Эхеа
0 : 0
31.10.2024
Эркулес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Эркулес
1 : 2
02.11.2023
Бургос
Испания. Кубок, 1 раунд
Эркулес
2 : 4
13.11.2022
Ла-Нусия
Испания. Кубок, 1/16 финала
Барселона
7 : 0
22.12.2016
Эркулес
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Стадион:
Хосе Рико Перес
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