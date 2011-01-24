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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Эркулес
Атлетик - Эркулес: обзор матча 24 января 2011
Атлетик
24.01.2011, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 20 тур
3 : 0
Завершен
Эркулес
5'
Х. Мартинес
59'
Ф. Льоренте
64'
И. Муньяин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Эркулес
Желтая карточка
Х. Портильо
Замена
И. Габилондо
️️️️
И. Муньяин
Желтая карточка
Койкили
Замена
Х. Портильо
️️️️
Т. Гомеш
Замена
И. Де Серио
️️️️
Ф. Льоренте
ГОЛ! 3:0!
И. Муньяин
Замена
И. Кристиан
️️️️
М. Фрицлер
Замена
Родри
️️️️
А. Пас-Крус
Желтая карточка
А. Ираола
ГОЛ! 2:0!
Ф. Льоренте
Пас отдал
Д. Лопес
Замена
П. Орбаис
️️️️
К. Гурпеги
Желтая карточка
М. Сан Хосе
Желтая карточка
Ф. Руфете
17'
Желтая карточка
М. Фрицлер
Желтая карточка
Д. Кортес
ГОЛ! 1:0!
Х. Мартинес
Пас отдал
Д. Лопес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Койкили
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
27
Давид Лопес
ПП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Эркулес
1
Хуан Калатайуд
ВР
16
Франциско Пенья
ЛЗ
5
Абрахам Пас-Крус
ЦЗ
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
33
Матиас Фрицлер
ЦП
21
Абель Агилар
ЦП
8
Тиагу Гомеш
АП
7
Франсиско Руфете
ПВ
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
7
Давид Трезеге
ЦФ
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
6
Пабло Орбаис
ОП
14
Маркель Сусаета
ЦП
14
Иньиго Де Серио
ЦФ
Эркулес
13
Унаи Альба
ВР
80
Родри
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
11
Сендоа Агирре
ЦП
10
Тоте
ПВ
8
Идальго Кристиан
ПВ
9
Хавьер Портильо
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Ирайсос
3
Койкили
12
Сан Хосе
5
Экиза
51
Ираола
88
Мартинес
18
Гурпеги
27
Лопес
10
Муньяин
23
Токеро
12
Льоренте
4-2-2-2
1
Калатайуд
21
Кортес
5
Пас-Крус
3
Памаро
16
Пенья
33
Фрицлер
21
Агилар
7
Руфете
8
Гомеш
7
Трезеге
16
Вальдес
12
Льоренте
14
Де Серио
14
Де Серио
12
Льоренте
10
Муньяин
11
Габилондо
11
Габилондо
10
Муньяин
18
Гурпеги
6
Орбаис
6
Орбаис
18
Гурпеги
5
Пас-Крус
80
Родри
80
Родри
5
Пас-Крус
33
Фрицлер
8
Кристиан
8
Кристиан
33
Фрицлер
8
Гомеш
9
Портильо
9
Портильо
8
Гомеш
Остались в запасе
Атлетик
Эркулес
1
Рауль Фернандес
ВР
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
11
Сендоа Агирре
ЦП
17
Кико Фемения
ПЗ
13
Унаи Альба
ВР
10
Тоте
ПВ
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
Остались в запасе
11
Сендоа Агирре
ЦП
17
Кико Фемения
ПЗ
13
Унаи Альба
ВР
10
Тоте
ПВ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Атлетик - Эркулес
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Эркулес
Испания. Кубок, 1 раунд
Эхеа
1 : 0
14.11.2024
Эркулес
Испания. Кубок, 1 раунд
Эхеа
0 : 0
31.10.2024
Эркулес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Эркулес
1 : 2
02.11.2023
Бургос
Испания. Кубок, 1 раунд
Эркулес
2 : 4
13.11.2022
Ла-Нусия
Испания. Кубок, 1/16 финала
Барселона
7 : 0
22.12.2016
Эркулес
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Сан Мамес
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