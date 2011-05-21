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Эркулес - Спортинг
Эркулес - Спортинг: обзор матча 21 мая 2011
Эркулес
21.05.2011, суббота, 22:00
Испания. Примера, 38 тур
0 : 0
Завершен
Спортинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эркулес - Спортинг
Замена
Х. Повес
️️️️
Д. Баррал
Замена
С. Агирре
️️️️
Д. Трезеге
Замена
Х. Муньис
️️️️
Н. Касес
Замена
Н. Ново
️️️️
Г. Перес Айосе
Замена
Х.
️️️️
А. Пас-Крус
Замена
Ф. Руфете
️️️️
К. Фемения
Желтая карточка
А. Агилар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эркулес
13
Унаи Альба
ВР
16
Франциско Пенья
ЛЗ
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
5
Абрахам Пас-Крус
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
21
Абель Агилар
ЦП
15
Франциско Фаринос
ЦП
8
Тиагу Гомеш
АП
7
Давид Трезеге
ЦФ
Спортинг
27
Рауль
ВР
5
Гарсия Хорхе
ЦЗ
11
Альберто Лора
ЦЗ
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
6
Серхио Альварес
ЦП
10
Начо Касес
ЦП
18
Луис Моран
ПВ
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Эркулес
3
Хуанра
ПЗ
11
Сендоа Агирре
ЦП
7
Франсиско Руфете
ПВ
Спортинг
25
Хавьер Повес
ЦЗ
10
Хуан Муньис
ЦП
10
Начо Ново
ПВ
3-2-2-1-1
13
Альба
17
Фемения
3
Памаро
5
Пас-Крус
16
Пенья
21
Кортес
21
Агилар
15
Фаринос
8
Гомеш
7
Трезеге
3-2-2-2-1
27
Рауль
11
Лора
15
Арнолен
15
Канелья
0
Састре
5
Хорхе
6
Альварес
10
Касес
18
Моран
7
Айосе
18
Баррал
7
Трезеге
11
Агирре
11
Агирре
7
Трезеге
5
Пас-Крус
3
Хуанра
3
Хуанра
5
Пас-Крус
17
Фемения
7
Руфете
7
Руфете
17
Фемения
18
Баррал
25
Повес
25
Повес
18
Баррал
10
Касес
10
Муньис
10
Муньис
10
Касес
7
Айосе
10
Ново
10
Ново
7
Айосе
Остались в запасе
Эркулес
Спортинг
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Статистика матча Эркулес - Спортинг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Эркулес
Испания. Кубок, 1 раунд
Эхеа
1 : 0
14.11.2024
Эркулес
Испания. Кубок, 1 раунд
Эхеа
0 : 0
31.10.2024
Эркулес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Эркулес
1 : 2
02.11.2023
Бургос
Испания. Кубок, 1 раунд
Эркулес
2 : 4
13.11.2022
Ла-Нусия
Испания. Кубок, 1/16 финала
Барселона
7 : 0
22.12.2016
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Кастельон
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Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэль Рамирес Домингес
(Кордоба)
Стадион:
Хосе Рико Перес
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