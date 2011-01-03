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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Эркулес
Мальорка - Эркулес: обзор матча 03 января 2011
Мальорка
03.01.2011, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 17 тур
3 : 0
Завершен
Эркулес
38'
Э. Нсуе
41'
В. Касадесус
51'
М. Перейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Эркулес
Желтая карточка
Ж. Виктор
Замена
Г. Кастро
️️️️
Д. Де Гузман
Желтая карточка
А. Агилар
Замена
Ж. Виктор
️️️️
В. Касадесус
Замена
Х. Портильо
️️️️
С. Агирре
Желтая карточка
Н. Вальдес
Замена
И. Кристиан
️️️️
М. Фрицлер
ГОЛ! 3:0!
М. Перейра
Замена
Родри
️️️️
А. Пас-Крус
ГОЛ! 2:0!
В. Касадесус
Пас отдал
П. Вебо
ГОЛ! 1:0!
Э. Нсуе
Желтая карточка
П. Сендрос
Желтая карточка
М. Фрицлер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
3
Кевин
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
22
Пабло Сендрос
ПЗ
7
Мишель Перейра
ЦП
19
Хосе Луис Марти
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
11
Виктор Касадесус
ЦФ
9
Пьер Вебо
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Эркулес
1
Хуан Калатайуд
ВР
2
Кристиан Пульхац
ЛЗ
5
Абрахам Пас-Крус
ЦЗ
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
11
Сендоа Агирре
ЦП
21
Абель Агилар
ЦП
33
Матиас Фрицлер
ЦП
7
Давид Трезеге
ЦФ
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Мальорка
1
Герман Люкс
ВР
21
Айосе
ЛЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
86
Ратиньо
ПЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
3
Жоао Виктор
ЦП
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
Эркулес
22
Пит Велтхуйзен
ВР
80
Родри
ЦЗ
3
Хуанра
ПЗ
22
Оливье Томер
ЛВ
8
Идальго Кристиан
ПВ
7
Франсиско Руфете
ПВ
9
Хавьер Портильо
ЦФ
4-3-3
13
Ават
3
Кевин
4
Рамис
16
Нуньеш
22
Сендрос
7
Перейра
19
Марти
18
Де Гузман
10
Нсуе
9
Вебо
11
Касадесус
3-2-3-2
1
Калатайуд
17
Фемения
5
Пас-Крус
3
Памаро
21
Кортес
2
Пульхац
11
Агирре
21
Агилар
33
Фрицлер
16
Вальдес
7
Трезеге
18
Де Гузман
5
Кастро
5
Кастро
18
Де Гузман
11
Касадесус
3
Виктор
3
Виктор
11
Касадесус
5
Пас-Крус
80
Родри
80
Родри
5
Пас-Крус
33
Фрицлер
8
Кристиан
8
Кристиан
33
Фрицлер
11
Агирре
9
Портильо
9
Портильо
11
Агирре
Остались в запасе
Мальорка
Эркулес
1
Герман Люкс
ВР
21
Айосе
ЛЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
86
Ратиньо
ПЗ
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
22
Пит Велтхуйзен
ВР
3
Хуанра
ПЗ
22
Оливье Томер
ЛВ
7
Франсиско Руфете
ПВ
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
21
Айосе
ЛЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
86
Ратиньо
ПЗ
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
Остались в запасе
22
Пит Велтхуйзен
ВР
3
Хуанра
ПЗ
22
Оливье Томер
ЛВ
7
Франсиско Руфете
ПВ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Статистика матча Мальорка - Эркулес
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Эркулес
Испания. Кубок, 1 раунд
Эхеа
1 : 0
14.11.2024
Эркулес
Испания. Кубок, 1 раунд
Эхеа
0 : 0
31.10.2024
Эркулес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Эркулес
1 : 2
02.11.2023
Бургос
Испания. Кубок, 1 раунд
Эркулес
2 : 4
13.11.2022
Ла-Нусия
Испания. Кубок, 1/16 финала
Барселона
7 : 0
22.12.2016
Эркулес
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэль Рамирес Домингес
(Кордоба)
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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