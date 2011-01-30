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    Расписание матчей 30-01-2011

    декабрь 2010
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    январь 2011
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    февраль 2011
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Италия. Серия А (2010/2011), 22 тур
    30 января, воскресенье
    14:30
    Брешиа
    0:3
    Кьево
    Матч завершен
    30 января, воскресенье
    17:00
    Кальяри
    2:1
    Бари
    Матч завершен
    30 января, воскресенье
    17:00
    Лечче
    1:1
    Чезена
    Матч завершен
    30 января, воскресенье
    17:00
    Дженоа
    3:1
    Парма
    Матч завершен
    30 января, воскресенье
    17:00
    Наполи
    4:0
    Сампдория
    Матч завершен
    30 января, воскресенье
    17:00
    Интер
    3:2
    Палермо
    Матч завершен
    30 января, воскресенье
    22:45
    Ювентус
    1:2
    Удинезе
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2010/2011), 21 тур
    30 января, воскресенье
    14:30
    Экселсиор
    1:5
    АДО Ден Хааг
    Матч завершен
    30 января, воскресенье
    16:30
    НАК Бреда
    0:3
    Аякс
    Матч завершен
    30 января, воскресенье
    16:30
    Херенвен
    1:4
    Гронинген
    Матч завершен
    30 января, воскресенье
    16:30
    Твенте
    2:1
    Фейеноорд
    Матч завершен
    Англия. Кубок (2010/2011), 1/16 финала
    30 января, воскресенье
    15:00
    Арсенал
    2:1
    Хаддерсфилд Таун
    Матч завершен
    30 января, воскресенье
    16:00
    Вулверхэмптон
    0:1
    Сток Сити
    Матч завершен
    30 января, воскресенье
    17:00
    Ноттс Каунти
    1:1
    Манчестер Сити
    Матч завершен
    30 января, воскресенье
    17:00
    Вест Хэм
    3:2
    Ноттингем Форест
    Матч завершен
    30 января, воскресенье
    19:30
    Фулхэм
    4:0
    Тоттенхэм
    Матч завершен
    Турция. Супер-Лига (2010/2011), 19 тур
    30 января, воскресенье
    15:00
    Анкарагюджю
    1:3
    Манисаспор
    Матч завершен
    30 января, воскресенье
    16:00
    Истанбул Башакшехир
    2:1
    Бешикташ
    Матч завершен
    30 января, воскресенье
    18:00
    Газиантепспор
    1:1
    Генчлербирлиги
    Матч завершен
    30 января, воскресенье
    20:00
    Фенербахче
    2:0
    Трабзонспор
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-Лига (2010/2011), 25 тур
    30 января, воскресенье
    16:15
    Данди Юнайтед
    3:0
    Хиберниан
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2010/2011), 20 тур
    30 января, воскресенье
    17:30
    Штутгарт
    0:1
    Фрайбург
    Матч завершен
    30 января, воскресенье
    19:30
    Айнтрахт
    0:1
    Боруссия
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2010/2011), 21 тур
    30 января, воскресенье
    19:00
    Бордо
    2:0
    Ницца
    Матч завершен
    30 января, воскресенье
    19:00
    Нанси
    1:2
    Монпелье
    Матч завершен
    30 января, воскресенье
    23:00
    Монако
    0:0
    Марсель
    Матч завершен
    Испания. Примера (2010/2011), 21 тур
    30 января, воскресенье
    19:00
    Атлетико
    0:2
    Атлетик
    Матч завершен
    30 января, воскресенье
    21:00
    Осасуна
    1:0
    Реал
    Матч завершен
    30 января, воскресенье
    23:00
    Эспаньол
    0:1
    Вильярреал
    Матч завершен
    Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011), 24 тур
    30 января, воскресенье
    20:00
    Мехелен
    0:0
    Андерлехт
    Матч завершен
    30 января, воскресенье
    22:30
    Сент-Труйден
    1:1
    Гент
    Матч завершен
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