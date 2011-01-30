декабрь 2010
январь 2011
Италия. Серия А (2010/2011), 22 тур
Голландия. Эредивизие (2010/2011), 21 тур
Англия. Кубок (2010/2011), 1/16 финала
30 января, воскресенье
15:00
Матч завершен
30 января, воскресенье
16:00
Матч завершен
30 января, воскресенье
17:00
Матч завершен
30 января, воскресенье
17:00
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2010/2011), 19 тур
30 января, воскресенье
15:00
Матч завершен
30 января, воскресенье
16:00
Матч завершен
30 января, воскресенье
18:00
Матч завершен
30 января, воскресенье
20:00
Матч завершен
Шотландия. Премьер-Лига (2010/2011), 25 тур
30 января, воскресенье
16:15
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2010/2011), 20 тур
Франция. Лига 1 (2010/2011), 21 тур
Испания. Примера (2010/2011), 21 тур
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011), 24 тур