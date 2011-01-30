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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Реал
Осасуна - Реал: обзор матча 30 января 2011
Осасуна
30.01.2011, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 21 тур
1 : 0
Завершен
Реал
62'
Х. Камуньяс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Реал
Замена
Х. Кальеха
️️️️
Коро
+3
+1
Желтая карточка
С. Хедира
Желтая карточка
К. Вадоч
Желтая карточка
С. Рамос
Желтая карточка
М. Нельсон
Замена
Лоло
️️️️
В. Пандиани
Желтая карточка
Рикарду
Желтая карточка
К. Аранда
Замена
Э. Адебайор
️️️️
А. Ди Мария
Замена
Кака
️️️️
Р. Альбиоль
Замена
Х. Алонсо
️️️️
Л. Диарра
ГОЛ! 1:0!
Х. Камуньяс
Пас отдал
К. Аранда
Желтая карточка
А. Дамиа
Замена
К. Вадоч
️️️️
Ф. Сориано
Желтая карточка
Коро
17'
Желтая карточка
Ф. Сориано
15'
Желтая карточка
Л. Диарра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Рикарду
ВР
22
Маркос Нельсон
ЛЗ
23
Серхио
ЦЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
2
Абелья Дамиа
ПЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛВ
10
Франциско Пуньяль
(К)
ЦП
23
Фернандо Сориано
ЦП
12
Вальтер Пандиани
АП
10
Коро
ПВ
7
Карлос Аранда
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
5
Альваро Арбелоа
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
28
Сами Хедира
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
17
Хосечо
ЦЗ
6
Ойер
ОП
32
Кристиан Вадоч
ЦП
8
Лоло
ЦП
16
Деян Лекич
ЦФ
Реал
1
Антонио Адан
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Кака
АП
14
Педро Леон
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
4-2-3-1
1
Рикарду
22
Нельсон
23
Серхио
4
Фланьо
2
Дамиа
10
Пуньяль
23
Сориано
17
Камуньяс
12
Пандиани
10
Коро
7
Аранда
4-2-2-2
12
Касильяс
6
Карвалью
39
Альбиоль
93
Рамос
5
Арбелоа
28
Хедира
19
Диарра
11
Ди Мария
10
Озил
7
Роналду
9
Бензема
10
Коро
11
Кальеха
11
Кальеха
10
Коро
23
Сориано
32
Вадоч
32
Вадоч
23
Сориано
12
Пандиани
8
Лоло
8
Лоло
12
Пандиани
19
Диарра
3
Алонсо
3
Алонсо
19
Диарра
39
Альбиоль
10
Кака
10
Кака
39
Альбиоль
11
Ди Мария
25
Адебайор
25
Адебайор
11
Ди Мария
Остались в запасе
Осасуна
Реал
13
Асьер Риесго
ВР
17
Хосечо
ЦЗ
6
Ойер
ОП
16
Деян Лекич
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
1
Антонио Адан
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
17
Хосечо
ЦЗ
6
Ойер
ОП
16
Деян Лекич
ЦФ
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Осасуна - Реал
7
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
7
3
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Эль Садар
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:55 (прямая)
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