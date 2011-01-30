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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Чезена
Лечче - Чезена: обзор матча 30 января 2011
Лечче
30.01.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 22 тур
1 : 1
Завершен
Чезена
11'
Д. Корвиа
90+3'
Э. Богдани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лечче - Чезена
+3
ГОЛ! 1:1!
Э. Богдани
Пас отдал
Л. Чеккарелли
Замена
Густаво
️️️️
Жеда
Желтая карточка
Р. Оливера
Замена
К. Гроссмюллер
️️️️
Г. Джиакомацци
Замена
Д. Месба
️️️️
Д. Корвиа
Замена
П. Саммарко
️️️️
Э. Джаккерини
Желтая карточка
Д. Колуччи
Замена
П. Деллафьоре
️️️️
М. Лауро
Замена
И. Будан
️️️️
Ф. Касерта
Желтая карточка
М. Лауро
ГОЛ! 1:0!
Д. Корвиа
Пас отдал
Г. Джиакомацци
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
21
Антонио Розати
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
14
Фабиано
ЦЗ
19
Стефано Феррарио
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
83
Рубен Оливера
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
29
Гильермо Джиакомацци
ЦП
27
Жеда
ЦФ
9
Даниэле Корвиа
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
Чезена
1
Франческо Антониоли
ВР
6
Маурицио Лауро
ЛЗ
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
18
Джузеппе Колуччи
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
26
Фабио Касерта
ПП
77
Лука Чеккарелли
ПП
84
Луис Хименес
ЦФ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Лечче
81
Массимилиано Бенасси
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
3
Густаво
ЦЗ
10
Мануэль Коппола
ЦП
20
Карлос Гроссмюллер
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
10
Игнасио Пьятти
ЦП
Чезена
27
Алекс Кальдерони
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
4
Стивен Аппиа
ЦП
24
Доминик Малонга
ЦФ
19
Игор Будан
ЦФ
4-4-2
21
Розати
28
Бривио
19
Феррарио
4
Томович
14
Фабиано
83
Оливера
5
Вивес
29
Джиакомацци
11
Мунари
9
Корвиа
27
Жеда
3-5-2
1
Антониоли
3
Пеллегрино
5
фон Берген
6
Лауро
77
Чеккарелли
15
Джаккерини
18
Колуччи
16
Пароло
26
Касерта
81
Богдани
84
Хименес
9
Корвиа
15
Месба
15
Месба
9
Корвиа
27
Жеда
3
Густаво
3
Густаво
27
Жеда
29
Джиакомацци
20
Гроссмюллер
20
Гроссмюллер
29
Джиакомацци
6
Лауро
15
Деллафьоре
15
Деллафьоре
6
Лауро
15
Джаккерини
23
Саммарко
23
Саммарко
15
Джаккерини
26
Касерта
19
Будан
19
Будан
26
Касерта
Остались в запасе
Лечче
Чезена
81
Массимилиано Бенасси
ВР
10
Мануэль Коппола
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
10
Игнасио Пьятти
ЦП
Главный тренер
Луиджи де Канио
27
Алекс Кальдерони
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
4
Стивен Аппиа
ЦП
24
Доминик Малонга
ЦФ
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Остались в запасе
81
Массимилиано Бенасси
ВР
10
Мануэль Коппола
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
10
Игнасио Пьятти
ЦП
Остались в запасе
27
Алекс Кальдерони
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
4
Стивен Аппиа
ЦП
24
Доминик Малонга
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Статистика матча Лечче - Чезена
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Информация о матче
Главный судья:
Мауро Бергонци
(Генуя)
Стадион:
Виа Дель Маре
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