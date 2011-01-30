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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Бари
Кальяри - Бари: обзор матча 30 января 2011
Кальяри
30.01.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 22 тур
2 : 1
Завершен
Бари
8'
А. Матри
12'
А. Матри
14'
С. Окака-Чука
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Бари
Желтая карточка
А. Масиелло
Замена
Х. Игнасио Кастильо
️️️️
М. Донати
Замена
Л. Ариаудо
️️️️
А. Агостини
Замена
Г. Перицо
️️️️
Ф. Писано
Желтая карточка
М. Росси
Замена
Р. Аквафреска
️️️️
Нене
Замена
Э. Ривас
️️️️
Г. Рудольф
Желтая карточка
Г. Рудольф
Желтая карточка
М. Донати
14'
ГОЛ! 2:1!
С. Окака-Чука
ГОЛ! 2:0!
А. Матри
12'
ГОЛ! 1:0!
А. Матри
Пас отдал
С. Миссироли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
8
Давиде Бьондини
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
21
Алессандро Матри
ЦФ
7
Нене
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Бари
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
13
Марко Росси
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
7
Симоне Бентивольо
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
5
Массимо Донати
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
14
Гергели Рудольф
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Кальяри
22
Иван Пелиццоли
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
33
Игнацио Карта
ЦП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
Бари
93
Даниэле Паделли
ВР
6
Микеле Риналди
ЦЗ
27
Эмануэль Ривас
ЛП
17
Марко Крими
ЦП
9
Хайме
ЦП
27
Эдгар Альварес
ПП
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
4-3-1-2
22
Агацци
33
Агостини
13
Астори
2
Канини
24
Писано
8
Бьондини
6
Миссироли
10
Лаццари
7
Коссу
7
Нене
21
Матри
4-4-2
1
Жилле
13
Росси
15
Глик
24
Раджи
5
Масиелло
14
Гацци
5
Донати
4
Альмирон
7
Бентивольо
77
Окака-Чука
14
Рудольф
33
Агостини
15
Ариаудо
15
Ариаудо
33
Агостини
24
Писано
24
Перицо
24
Перицо
24
Писано
7
Нене
99
Аквафреска
99
Аквафреска
7
Нене
14
Рудольф
27
Ривас
27
Ривас
14
Рудольф
5
Донати
9
Кастильо
9
Кастильо
5
Донати
Остались в запасе
Кальяри
Бари
33
Игнацио Карта
ЦП
22
Иван Пелиццоли
ВР
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
93
Даниэле Паделли
ВР
6
Микеле Риналди
ЦЗ
17
Марко Крими
ЦП
9
Хайме
ЦП
27
Эдгар Альварес
ПП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
33
Игнацио Карта
ЦП
22
Иван Пелиццоли
ВР
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
6
Микеле Риналди
ЦЗ
17
Марко Крими
ЦП
9
Хайме
ЦП
27
Эдгар Альварес
ПП
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Кальяри - Бари
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Сант-Элия
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