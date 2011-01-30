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Расписание матчей
Англия. Кубок
Ноттс Каунти - Манчестер Сити
Ноттс Каунти - Манчестер Сити: обзор матча 30 января 2011
Ноттс Каунти
30.01.2011, воскресенье, 17:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
1 : 1
Завершен
Манчестер Сити
60'
Н. Бишоп
80'
Э. Джеко
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ноттс Каунти - Манчестер Сити
Замена
В. Компани
️️️️
М. Ричардс
Травма
М. Ричардс
ГОЛ! 1:1!
Э. Джеко
Пас отдал
М. Ричардс
Замена
А. Коларов
️️️️
П. Хавьер Сабалета
Замена
К. Хаули
️️️️
А. Гоу
Замена
Д. Сильва
️️️️
Жо
Желтая карточка
Н. Бишоп
ГОЛ! 1:0!
Н. Бишоп
Желтая карточка
М. Эдвардс
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттс Каунти
1
Стюарт Нелсон
ВР
26
Джон Харли
ЛЗ
4
Майк Эдвардс
ЦЗ
12
Кристиан Пирс
ЦЗ
23
Стивен Дарби
ПЗ
9
Ли Хьюс
ЛВ
12
Нил Бишоп
ЦП
21
Дэйв Мартин
ЦП
4
Ричард Равенхилл
ЦП
20
Крейг Уэсткарр
ПВ
19
Алан Гоу
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
5
Пабло Хавьер Сабалета
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ПЗ
21
Жо
ЛВ
42
Яя Туре
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
0
Патрик Виейра
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Ноттс Каунти
1
Роберт Берч
ВР
5
Грэм Ли
ЦЗ
25
Джон Спайсер
ЦП
16
Льюис Гоберн
ЦП
6
Джон Томпсон
ЦП
15
Карл Хаули
ПП
27
Бен Бергесс
ЦФ
Манчестер Сити
24
Шей Гивен
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
21
Давид Сильва
АП
4-3-2-1
1
Нелсон
26
Харли
4
Эдвардс
12
Пирс
23
Дарби
12
Бишоп
21
Мартин
4
Равенхилл
9
Хьюс
20
Уэсткарр
19
Гоу
4-4-1-1
1
Харт
17
Боатенг
15
Лескотт
4
Ричардс
5
Сабалета
20
Милнер
18
Бэрри
0
Виейра
42
Туре
21
Жо
10
Джеко
19
Гоу
15
Хаули
15
Хаули
19
Гоу
5
Сабалета
11
Коларов
11
Коларов
5
Сабалета
4
Ричардс
4
Компани
4
Компани
4
Ричардс
21
Жо
21
Сильва
21
Сильва
21
Жо
Остались в запасе
Ноттс Каунти
Манчестер Сити
27
Бен Бергесс
ЦФ
25
Джон Спайсер
ЦП
1
Роберт Берч
ВР
5
Грэм Ли
ЦЗ
16
Льюис Гоберн
ЦП
6
Джон Томпсон
ЦП
Главный тренер
Пол Инс
24
Шей Гивен
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
27
Бен Бергесс
ЦФ
25
Джон Спайсер
ЦП
1
Роберт Берч
ВР
5
Грэм Ли
ЦЗ
16
Льюис Гоберн
ЦП
6
Джон Томпсон
ЦП
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
Главный тренер
Пол Инс
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Ноттс Каунти - Манчестер Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
- : -
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
17.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 10 тур
Ноттс Каунти
1 : 2
10.10.2026
Оксфорд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Мидоу Лэйн Стэдиум
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 16:55 (прямая)
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