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Расписание матчей
Англия. Кубок
Фулхэм - Тоттенхэм
Фулхэм - Тоттенхэм: обзор матча 30 января 2011
Фулхэм
30.01.2011, воскресенье, 19:30
Англия. Кубок, 1/16 финала
4 : 0
Завершен
Тоттенхэм
11'
Д. Мерфи (П)
14'
Д. Мерфи (П)
23'
Б. Хангеланд
45+3'
М. Дембеле
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Фулхэм - Тоттенхэм
Замена
С. Дэйвис
️️️️
М. Дембеле
Замена
Д. Грининг
️️️️
Д. Мерфи
Замена
З. Гера
️️️️
Э. Джонсон
Замена
Д. Дженас
️️️️
Р. ван дер Ваарт
Замена
П. Крауч
️️️️
Д. Дефо
ГОЛ! 4:0!
М. Дембеле
+3
Желтая карточка
Д. Дафф
Желтая карточка
Р. ван дер Ваарт
ГОЛ! 3:0!
Б. Хангеланд
Пас отдал
Э. Джонсон
17'
Замена
В. Галлас
️️️️
Сандро
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Мерфи
14'
13'
Красная карточка
М. Доусон
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Мерфи
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
30
Карлос Сальсидо
ЛЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
44
Джон Пэйнтсил
ПЗ
2
Клинт Демпси
ЛП
13
Дэнни Мерфи
(К)
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
17
Энди Джонсон
ЦФ
8
Мусса Дембеле
ЦФ
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
20
Майкл Доусон
(К)
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
30
Сандро
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Фулхэм
13
Нил Этеридж
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
29
Саймон Дэйвис
ЛП
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
14
Джонатан Грининг
ЦП
20
Золтан Гера
АП
15
Диоманси Камара
ЦФ
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
16
Джермэйн Дженас
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
4-4-2
13
Стокдейл
30
Сальсидо
3
Хьюз
4
Хангеланд
44
Пэйнтсил
2
Демпси
13
Мерфи
14
Сидуэлл
16
Дафф
8
Дембеле
17
Джонсон
4-4-1-1
1
Гомес
21
Хаттон
4
Бассонг
20
Доусон
32
Ассу-Экотто
12
Леннон
30
Сандро
10
Модрич
20
Пиенаар
8
ван дер Ваарт
9
Дефо
8
Дембеле
29
Дэйвис
29
Дэйвис
8
Дембеле
13
Мерфи
14
Грининг
14
Грининг
13
Мерфи
17
Джонсон
20
Гера
20
Гера
17
Джонсон
30
Сандро
36
Галлас
36
Галлас
30
Сандро
8
ван дер Ваарт
16
Дженас
16
Дженас
8
ван дер Ваарт
9
Дефо
15
Крауч
15
Крауч
9
Дефо
Остались в запасе
Фулхэм
Тоттенхэм
13
Нил Этеридж
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
15
Диоманси Камара
ЦФ
23
Карло Кудичини
ВР
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
15
Диоманси Камара
ЦФ
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Фулхэм - Тоттенхэм
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Крэвен Коттедж
Где смотреть матч:
"Россия 2" 19:10 (прямая) "Спорт 1" 19:25 (прямая)
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