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январь 2010
февраль 2011
Кубок Либертадорес 2011, 2 тур
Крузейро
4 : 0
Гуарани
Матч завершен
2 : 0
Сан-Луис
Матч завершен
Эмелек
1 : 0
Матч завершен
Онсе Кальдас
0 : 4
Либертад
Матч завершен
1 : 0
Матч завершен
Лига Чемпионов (2010/2011), 1/8 финала, первый матч
Марсель
0 : 0
Манчестер Юнайтед
Матч завершен
Интер
0 : 1
Бавария
Матч завершен
Лига Европы (2010/2011), 1/16 финала, ответный матч
Порту
0 : 1
Севилья
Матч завершен
Англия. Премьер-Лига (2010/2011), 18 тур
Арсенал
1 : 0
Сток Сити
Матч завершен
Италия. Серия А (2010/2011), 22 тур
Болонья
0 : 1
Рома
Матч завершен
Шотландия. Премьер-Лига (2010/2011), 25 тур
Мазервелл
0 : 1
Сент-Миррен
Матч завершен